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¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Esta era la enfermedad que padecía

El exvicepresidente padecía desde 2016 un complejo diagnóstico.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Esta era la enfermedad que padecía
Foto: X @German_Vargas

Yhonay Díaz

mayo 08 de 2026
09:20 p. m.
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El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció en Bogotá este 8 de mayo, luego de una larga batalla contra una compleja enfermedad durante varios años donde se sometió a tratamientos médicos y cirugías.

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La muerte del fundador del partido Cambio Radical fue confirmada por la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien informó que el dirigente político permanecía bajo cuidado clínico en atención domiciliaria durante las últimas semanas.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras.

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¿De qué murió Germán Vargas Lleras

La enfermedad que afectó la salud de Vargas Lleras durante casi una década habría sido inicialmente un meningioma benigno, un tumor que crece desde las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El exvicepresidente confirmó públicamente en 2016 que padecía esta condición. Ese mismo año fue sometido a una cirugía en la Fundación Santa Fe para extirpar la masa.

Aunque el tumor fue retirado, desde entonces su estado de salud permaneció comprometido y estuvo marcado por tratamientos constantes y largos periodos de recuperación.

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¿Dónde murió Germán Vargas Lleras?

Además de la intervención realizada en Colombia, Vargas Lleras también recibió atención médica en Houston, ciudad a la que viajó para continuar tratamientos especializados.

En una publicación realizada en julio de 2025, el exvicepresidente habló sobre el proceso médico que enfrentaba:

Completamos una semana más de este tratamiento. Toda la familia muy solidaria, esta semana la compañía fue de mi hermano Enrique. Me señalan que en algunas semanas me van a permitir viajar a Bogotá por algunos días. Saludes a todos desde Houston.

Con el paso del tiempo se conoció además que sufrió otros padecimientos, entre ellos una apendicitis y un quiste hepático, complicaciones que se sumaron al deterioro de su salud.

 

En marzo de 2026, tras una reunión del Centro Democrático, Carlos Motoa informó que Vargas Lleras se encontraba en recuperación, información que posteriormente fue respaldada por Enrique Vargas, quien aseguró que su evolución marchaba bien.

La muerte de Germán Vargas Lleras se produjo después de casi 10 años de tratamientos y recaídas que marcaron su vida pública y privada.

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