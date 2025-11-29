Exconcejal de Chinchiná es enviado a la cárcel tras ser señalado de explotación sexual a menores

Un estrepitoso caso de explotación sexual a menores de edad ha sido protagonizado por un exfuncionario del municipio de Chinchiná, en Caldas, quien fue capturado e imputado por parte de las autoridades.

Exconcejal es enviado a la cárcel por explotación sexual

Según el más reciente comunicado, por parte de la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario habría sido señalado de realizar videos y fotografías de las víctimas, mientras estas eran sometidas a todo tipo de vejámenes y agresiones.

Por esto, a raíz de la recolección del material probatorio pertinente, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al sujeto, identificado como Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal de Chinchiná, ya que estaría implicado en el abuso y la explotación sexual de menores de edad durante 2023 y 2025.

Según la entidad, los videos extraídos de los dispositivos electrónicos dan cuenta de los actos violentos a los que fueron sometidos los menores de 12, 13 y 15 años. Así mismo, durante el curso de la investigación, se conoció que el sujeto habría inducido a las víctimas a realizar actividades sexuales para, posteriormente, tomar registros audiovisuales.

Al parecer, el hombre pagaba retribuciones económicas a los menores, por participar en dichos filmes, que oscilan entre los $180.000 y $500.000. De igual manera, parte de las evidencias indican que dicho material era distribuido y comercializado con presuntos contactos del extranjero.

¿Cuáles son los delitos imputados al señalado?

Según la entidad, un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, uso de menores de edad en la comisión de delitos y actos sexuales con menor de 14 años.

No obstante, según informó la Fiscalía General de la Nación, el sujeto no aceptó los cargos en su contra.

La captura del sujeto se llevó a cabo gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía, la Policía Nacional y apoyo por parte de agencias internacionales en la localidad de los Mártires, en el centro de la capital.