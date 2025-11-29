Ministra de Transporte responde ante la actualización del software de Airbus

La más reciente alerta global por parte de Airbus sobre la actualización urgente de su software, para la flota A320, ha generado un gran impacto en las principales terminales de transporte en el país ya que más de 1.200 pasajeros se han visto afectados por las cancelaciones y reprogramaciones de sus vuelos.

Ante esto, desde el ministerio de Transporte se dieron a conocer detalles del plan para hacer monitoreo de la actualización de las aeronaves.

Respuesta de la ministra de Transporte

Según María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte del Gobierno Nacional, se creó un puesto de mando unificado para hacer monitoreo de la actualización del software de los aviones Airbus A319, A320 y A321.

130 de las aeronaves en el país se vieron interrumpidas por esta actualización. Sin embargo, 50 de estas ya recibieron la actualización del software, mientras que hay 29 aeronaves que deben entrar a taller con un insumo especial que debe ser suministrado por la empresa europea Airbus.

Así mismo, Rojas manifestó que se hizo una petición a la aerolínea Avianca para que esta tenga canales de comunicación eficientes con los pasajeros afectados y que ofrezcan alternativas frente a la alteración de sus itinerarios.

“La reacomodación va en un 60%, pero las demás personas deben recibir información clara y oportuna con alternativas frente al itinerario inicial que tenían. Este es un aspecto en el que hemos insistido para que los usuarios tengan información clara, oportuna y respuestas”, finalizó María Fernanda Rojas.

Afectaciones en el país por la actualización de Airbus

Según el coronel Álvaro Mujica, secretario de la Autoridad Aeronáutica, en Colombia 131 aeronaves quedaron en tierra de las cuales una era de JetSmart y cinco de Latam. Ambas aerolíneas volvieron a sus operaciones en un 100%.

En Avianca se reportaron 124 aeronaves afectadas, de las cuales 44 fueron atendidas durante la noche del viernes 28 y se pretende atender otras 50. Así mismo, se espera que para el domingo 30 de noviembre sean atendidas las 29 restantes.

También, el coronel explicó que dichas actualizaciones toman entre una y tres horas. No obstante, las 29 aeronaves restantes de Avianca podrían esperar más ya que dependen de la liberación del software por parte de Airbus y la capacidad de los talleres para hacer la actualización.