Comandante de Bomberos de Arauquita fue asesinado: había sido candidato a la Alcaldía

En hechos que aún son materia de investigación, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Arauquita, Juan Carlos Agudelo Herrera, fue asesinado en un ataque sicarial, a contados metros de su vivienda, en el barrio El Araguaney.

El crimen, de acuerdo con información preliminar, se registró en la noche del sábado 27 de septiembre, sobre la calle del Cacao. Una noticia que el gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez Prada lamentó a través de sus redes sociales:

“Tristeza y rechazo rotundo por el vil asesinato de Juan Carlos Agudelo”, escribió, sobre un hombre al que describió como “un amigo incondicional” en las últimas elecciones fue candidato por el partido Dignidad y Compromiso para la Alcaldía de Arauquita.

“Están silenciando los buenos líderes a plomo”: alcalde de Arauca

La noticia no tardó en llegar a la capital del departamento, Arauca, en donde el alcalde Juan Qüenza advirtió que los buenos líderes están siendo silenciados:

“Otro gran líder que nos arrebatan. Como me duele como Araucano y como alcalde que están silenciando a todos los buenos líderes a plomo, RECHAZO de manera rotunda este vil asesinato de esos sicarios de la democracia. Mi solidaridad con su esposa y familia”.

Sobre el hecho, que enluta a la comunidad de Arauquita y, especialmente, al cuerpo de bomberos, la Gobernación del departamento hizo “un llamado urgente a la paz y al cese de toda forma de violencia en nuestro territorio. La violencia no puede seguir cobrando vidas valiosas; es imperativo que todos los actores desistan de acciones que atenten contra la vida, la tranquilidad y el desarrollo de Arauca”.

Arauca enfrenta una situación de orden público que ha ido tensándose los últimos años, por la presencia en territorio de las güerillas del ELN y las disidencias de las Farc, que se disputan el control de las rentas ilícitas y atentan de manera constante contra la Fuerza Pública.

¿Qué dice el alcalde de Arauquita, excontrincante en campaña del comandante Agudelo?

En un pronunciamiento, compartido horas después al ataque, “la Administración Municipal de Arauquita, en cabeza del alcalde Luis Panqueva”, rechazó “de manera enérgica y contundente el vil asesinato del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauquita, Juan Carlos Agudelo”, al que la comunidad recuerda por su compromiso inquebrantable con la atención de emergencias:

“Hoy Arauquita está de luto. Nos duele profundamente la partida de un hombre que dedicó su vida al servicio, la solidaridad y el bienestar de nuestra comunidad, destacándose siempre por su entrega, compromiso y vocación desde la loable labor que desempeñó como bombero”.

Y, finalmente, como administración, elevaron su voz “de rechazo” y exigieron “a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este lamentable crimen y que los responsables respondan ante la justicia”.