VIDEO | Hipopótamo persiguió por varios minutos a un vehículo que transitaba por las vías de Puerto Triunfo

Los hipopótamos dejaron de ser una imagen exótica en el Magdalena Medio antioqueño y se convirtieron en una presencia cada vez más habitual para quienes viven o transitan por esta región.

De acuerdo con cifras de Cornare, cerca de 200 ejemplares habitan actualmente en esta zona del departamento. Puerto Triunfo concentra aproximadamente el 70% de esta población, aunque también se han registrado animales en municipios como Puerto Nare y Puerto Berrío.

Su expansión ha aumentado los encuentros entre los animales, los habitantes y quienes utilizan las carreteras y fuentes hídricas de la región. Uno de esos episodios quedó registrado en video.

Video captó a un hipopótamo persiguiendo un vehículo en Puerto Triunfo

Las imágenes muestran el momento en que uno de estos enormes animales se desplazó cerca de un vehículo en el corregimiento de Las Mercedes, en Puerto Triunfo.

El hipopótamo avanzó detrás del automóvil y aunque no se reportó un ataque contra personas, la presencia cerca de la vía fue suficiente para encender las alarmas entre los habitantes.

La situación incluso llevó a algunos comerciantes a bajar las puertas de sus establecimientos mientras el hipopótamo permanecía cerca de la zona urbana.

Habitantes de Puerto Triunfo ya están prevenidos por las constantes apariciones de hipopótamos

Los habitantes del Magdalena Medio aseguran que encontrarse con un hipopótamo cerca de una carretera dejó de ser una situación excepcional.

Juan Quiroz, habitante de Puerto Triunfo, explicó que cuando uno de estos animales se acerca al casco urbano, los residentes comienzan a tomar precauciones.

Se metió hacia el casco urbano, pero la gente se preparó con tiempo para ir cerrando porque les da miedo que de pronto llegue hasta la cabecera municipal.

Según el habitante, hasta el momento no se han registrado ataques de estos animales contra personas en el sector al que hizo referencia.

¿Por qué los hipopótamos aparecen cerca de las zonas urbanas?

Los hipopótamos presentes en Antioquia pertenecen a una población que se originó a partir de animales introducidos décadas atrás en el país.

Con el paso del tiempo, algunos ejemplares se desplazaron fuera de los lugares donde inicialmente permanecían y comenzaron a ocupar diferentes zonas del Magdalena Medio.

El problema ambiental radica en que se trata de una especie no nativa que puede afectar los ecosistemas locales, al competir con otras especies y modificar las condiciones de los ambientes donde se establece.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades ambientales han insistido en que no se debe intentar acercarse, alimentar, perseguir ni capturar a los hipopótamos.

Paralelamente, la recomendación para los conductores es extremar las precauciones, especialmente durante las horas de la noche y en los sectores donde se ha identificado presencia frecuente de estos ejemplares.