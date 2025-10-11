CANAL RCN
ELN instaló camión en la vía Tame – Arauca, tras el intento de asesinato contra el gobernador de Arauca

Tras el vil atentado armado contra el gobernador Renson Martínez, el ELN bloqueó con un vehículo de carga una de las principales vías que conduce a la ciudad de Arauca.

noviembre 10 de 2025
04:10 p. m.
Horas después de atentado armado contra la vida del gobernador Renson Martínez cuando se movilizaba en la vía entre Fortul y Tame, con su equipo de seguridad, el ELN instaló un camión en la carretera que conduce de Tame a Arauca.

En horas de la mañana, el vehículo en el que iba el gobernador Martínez fue atacado a disparos de los que al menos 13 impactaron en las ventanas del vehículo blindado y en una de las llantas que quedó completamente destruida; así lo confirmó el mandatario regional:

La camioneta respondió muy bien. Nosotros dejamos el carro abandonado porque fue imposible continuar en rines (impactados por las balas), unos 10 kilómetros más adelante nos subimos a otra camioneta.

ELN bloqueó la vía Tame – Arauca tras intentar asesinar al gobernador de Arauca

Un reporte confirmó que poco después de del atentado frustrado contra el gobernador Renson Martínez, el ELN instaló un vehículo de carga, tipo camión, en la vía Tame – Arauca, a la altura del sector de Santo Domingo.

De manera preliminar, se investiga si los responsables pertenecerían al ELN, en vista de que es uno de los grupos armados que tiene mayor injerencia en la región. Además, de bloquear la vía poco después del atentado. Sin embargo, no se descarta la posible participación de disidencias de las Farc que operan en este territorio.

Detalles del intento de asesinato contra el gobernador de Arauca

El vehículo oficial en el que se desplazaba el mandatario de Arauca, una camioneta con blindaje nivel V, recibió entre 10 y 13 impactos de bala, que fueron detenidos por la protección del vehículo, evitando una tragedia.

El gobernador Martínez se encontraba acompañado de su equipo de asesores, prensa y su esquema de seguridad.

Hoy fue el gobernador de Arauca quien sufrió un atentado por parte de un grupo fuertemente armado en la entrada del sector de Tamacay, justo cruzando el puente. Un atentado del cual hemos salido ilesos, gracias a Dios.

Reacciones de rechazo por ataque armado contra el gobernador Renson Martínez

A través de un comunicado, la Policía Nacional rechazó los hechos y confirmó que “la caravana fue atacada con disparos de arma de fuego por un grupo armado ilegal impactando uno de los vehículos blindados”.

Mientras que la Federación Nacional de Departamentos se pronunció y manifestó su preocupación:

Indignación, rechazo y repudio absoluto ante el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez.

La Defensoría del Pueblo señaló, aunque se desconoce el autor, es presumible que sea un grupo armado ilegal que participa en el conflicto armado interno. Este hecho constituye una nueva infracción del derecho internacional humanitario en Arauca.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó una millonaria recompensa por el paradero de los autores de este ataque armado:

Reiteramos la recompensa de hasta 1000 millones de pesos por información veraz precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos sociales y otros lideres, así como contra sus familiares.

