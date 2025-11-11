"Nos los encontramos frente a frente y lo que hicieron fue disparar": gobernador de Arauca

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, sobrevivió el lunes a un atentado perpetrado por aproximadamente ocho hombres fuertemente armados cuando se desplazaba entre los municipios de Saravena y Tame. El ataque ocurrió a la salida de un puente de un solo carril, a 20 minutos del área urbana de Tame, mientras el mandatario cumplía una agenda de trabajo en la región.

Martínez relató a Noticias RCN que se dirigía a realizar la entrega en Tame de equipos biomédicos y dotación a nueve hospitales que pertenecen a cinco municipios.

"A la salida del puente nos encontramos con alrededor de ocho hombres fuertemente armados que, de manera indiscriminada, dispararon contra el vehículo principal de seguridad", relató el gobernador.

Dijo que que la estrechez del puente obligó a disminuir la velocidad, momento que aprovecharon los atacantes para ejecutar la emboscada.

El vehículo oficial, con nivel de blindaje 5, resistió los múltiples impactos y permitió al gobernador salir de la zona de peligro. "Gracias a Dios, por el nivel de blindaje, pudimos soportar tantos impactos que recibió el vehículo", afirmó Martínez, quien logró comunicarse de inmediato con el comandante del Ejército Nacional.

Las Fuerzas Militares respondieron de forma oportuna enviando refuerzos con carros blindados. Kilómetros más adelante, el gobernador se encontró con el apoyo del Ejército y la Policía, permitiéndole llegar sano y salvo a Tame y posteriormente regresar a la ciudad de Arauca para realizar un Consejo de Seguridad extraordinario en la Brigada 18.

Gobernador de Arauca ha recibido amenazas del ELN y las disidencias

El gobernador reveló que ha recibido constantes amenazas por parte del ELN y las disidencias de las Farc que están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación .

"Muchas de estas amenazas he tenido conocimiento de ellas directamente a través de alertas de inteligencia nacional que genera la misma Fiscalía General de la Nación", indicó.

Afirmó que actualmente cuenta con un esquema de seguridad mixto compuesto por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, que incluye protección para su núcleo familiar.

Los retenes ilegales han generados situaciones críticas en el departamento

El gobernador Martínez indicó que los retenes ilegales como el principal fenómeno de inseguridad en el departamento. "Este tipo de retenes han sido la causa de los secuestros de funcionarios de la Fiscalía, de la Policía y de los cinco soldados que tuvimos recientemente", explicó el mandatario.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que "entiendan mejor toda esa compleja situación que se presenta en el departamento de Arauca, que tiene su origen en la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc".

Según Martínez Prada, este conflicto reinició en enero de 2022, migró desde el estado venezolano de Apure hacia Arauca, y actualmente se concentra en los límites fronterizos con Casanare.