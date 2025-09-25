Exfuncionario de universidad en la que se graduó Juliana Guerrero revela que tenían un acuerdo

El exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, Luis Carlos Gutiérrez, responsable de otorgar el título de contadora a Juliana Guerrero reveló en la audiencia de descargos en su contra que tenía un acuerdo con la aspirante al cargo de viceministra de las Juventudes y, por eso, le permitió graduarse.

En las actas del juicio, conocidas por Noticias RCN, Gutiérrez asumió “plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos de tecnología, en gestión contable y tributaria, y profesional, en contaduría pública, a favor de la estudiante Juliana Guerrero, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado”.

RELACIONADO Fundación San José anulará título de contadora de Juliana Guerrero por no presentar el examen Saber Pro

Y explicó que su única motivación fue “garantizar a la estudiante la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral, actuando con base en el compromiso de que la estudiante cumpliría posteriormente con las pruebas de estado requeridas”.

Información que fue confirmada por Guerrero al noticiero, al indicar que la que la institución universitaria le informó que debía presentar el examen saber por para utilizar el título.

Fundación San José estaría por retirar el título de contadora a Guerrero:

En información también compartida con este medio, la Fundación San José confirmó que a Juliana Guerrero le sería retirado el título de contadora, por no cumplir con los requisitos necesarios para su obtención, en este caso, la presentación de las pruebas Saber Pro.

RELACIONADO Jennifer Pedraza le responde al Icfes por alerta de hackeo tras revelación de Juliana Guerrero

La denuncia fue realizada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza a inicios de mes. En ella, indicaba que el de Guerrero es el “primer caso en el que una persona obtuvo un título profesional sin haber presentado las pruebas Saber Pro. Esta señora aspira ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones exige, claramente, tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada”.

En concreto, el caso de viceministra de las Juventudes, del Ministerio de la Igualdad, exige: 1. Un pregrado, más tarjeta profesional, un posgrado y experiencia profesional o 2. Un pregrado, más tarjeta profesional y 24 meses de experiencia profesional relacionada con el cargo.