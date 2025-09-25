CANAL RCN
Fundación San José anulará título de contadora de Juliana Guerrero por no presentar el examen Saber Pro

La institución decidió que procederá a la anulación del título profesional tras no cumplir con los requisitos legales.

Foto: Ministerio de la Igualdad

septiembre 25 de 2025
10:49 a. m.
El abogado de la Fundación de Educación Superior San José confirmó este jueves que la institución anulará el título profesional como contadora pública que le otorgaron a Juliana Guerrero.

La polémica surgió a raíz de que la hoja de vida de la joven de 22 años fue publicada en la página web de Presidencia para ocupar el cargo de viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Sin embargo, tras una denuncia realizada por la representante Jennifer Pedraza, se comprobó que Juliana Guerrero no presentó las Pruebas Saber Pro, uno de los requisitos obligatorios en Colombia para adquirir el título profesional.

Secretario General fue destituido de la Fundación San José

La decisión fue tomada después de que la Fundación San José confirmara este lunes la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, quien habría hecho la entrega del título profesional a Guerrero sin que la joven presentara la prueba.

Además, la institución anunció que se realizará una investigación interna: “La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, indicó.

La hoja de vida de Juliana Guerrero en Presidencia

El perfil profesional de Guerrero, registrado oficialmente en la página de Presidencia desde el 15 de agosto, fue modificado el 29 de ese mismo mes. La actualización incluyó la incorporación de un título en Contaduría Pública, expedido por la Fundación de Educación Superior San José, reemplazando la mención previa que solo hacía referencia a estudios técnicos.

La designación de Guerrero como viceministra de Juventudes desató múltiples cuestionamientos, debido a que no cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo: contar con un título profesional y acreditar al menos dos años de experiencia laboral posterior a su graduación.

