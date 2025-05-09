Jennifer Pedraza le responde al Icfes por alerta de hackeo tras revelación de Juliana Guerrero

Con prueba en mano, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza respondió a la alerta emitida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) sobre un supuesto hackeo a su sistema, luego de que revelara ante el Congreso de la República que Juliana Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro para obtener su título de contadora en la Fundación Universitaria San José.

En sus redes sociales, Pedraza indicó que “la universidad de la que, supuestamente, se graduó Juliana Guerrero, confirmó que su título es invalido, pues no cumple con el requisito obligatorio de haber presentado el Saber Pro. Esto es tan descarado, que la señora Juliana Guerrero amenazó con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y sacar estas denuncias a la luz. Hasta lograron que el Icfes sacara un comunicado diciendo que, supuestamente, lo estaban hackeando”.

Decidida a evitar que Guerrero llegue al viceministerio de las Juventudes, sin cumplir con los requisitos del cargo: 1. Un pregrado, tarjeta profesional, un posgrado y experiencia profesional o 2. Un pregrado, tarjeta profesional y 24 meses de experiencia profesional relacionada, la representante informó que denunciará ante la Fiscalía a la joven, que trabajó como voluntaria en la campaña presidencial de Gustavo Petro:

“Juliana Guerrero, soy yo la que la va a denunciar a usted en Fiscalía por falsedad en documento público y la que exige al Ministerio de Educación que habrá una investigación contra la Fundación Universitaria San José y que indague la calidad de sus títulos. Además, le exijo al presidente Gustavo Petro que respete a la juventud, que respete al movimiento juvenil en el que hay tantos jóvenes y tantas jóvenes quemándose las pestañas por conseguir un título profesional o con posgrado, pero sin un trabajo digno”.

Pedraza reveló el paso a paso para acceder a la información que compartió en redes:

Incrédula por la respuesta del Icfes, Pedraza enseñó en sus redes sociales la manera en la que descubrió, junto a su equipo, que Guerrero no contaría con un certificado de la prueba Saber Pro.

De acuerdo con la representante, es tan sencillo como googlear “certificados saber pro”, ingresar a la página oficial del Icfes, dar clic sobre la opción “Enlace para consultar el certificado” y digitar la información de Guerrero, que es de conocimiento público.

Pedraza insiste en que el certificado no aparece “porque, efectivamente, ella no tiene algo que certifique que presentó la prueba Saber Pro, un requisito para graduarse de contadora”.

¿Qué dijo el Icfes sobre las denuncias contra Juliana Guerrero?

Lejos de desmentir la información suministrada por Pedraza, el Icfes advirtió que no había sido entregada de manera oficial: “La información presentada en redes sociales y medios de comunicación por parte de la Representante a la Cámara, Jenifer Pedraza Sandoval, con relación a la presentación de pruebas en el Icfes por la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto”.

Y, ante un supuesto caso de hackeo, anunció que iniciará una investigación para determinar si el sistema fue “alterado o manipulado y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano. De ser así, el Icfes emprenderá las acciones legales pertinentes frente a quienes hayan utilizado y divulgado información del Instituto de manera indebida”.