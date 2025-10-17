CANAL RCN
Colombia

Exfuncionarios de la DIAN, bajo investigación por omisión que habría causado pérdida de $44.000 millones

Los tres implicados habrían omitido remitir oportunamente un recurso interpuesto por la empresa Petrobras a la subdirección de recursos jurídicos.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Foto: Captura pantalla Procuraduría General

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por una posible omisión en sus funciones que habría derivado en una pérdida para el Estado superior a los $44 mil millones.

Procuraduría abre indagación previa contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre
RELACIONADO

Procuraduría abre indagación previa contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

Procuraduría anuncia investigación contra 3 exfuncionarios de la Dian

De acuerdo con el ente de control, los investigados son Andrés Fernando Pardo, exdirector operativo de grandes contribuyentes (2021–2024); Christian Junot Quiñónez Cortés, exsubdirector operativo de fiscalización y liquidación (2023–2024); y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, quien ocupó el mismo cargo en 2024.

Los tres habrían omitido remitir oportunamente un recurso interpuesto por la empresa Petrobras a la subdirección de recursos jurídicos, dependencia encargada de tramitar este tipo de solicitudes.

La Procuraduría delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública explicó que el caso se originó tras una liquidación oficial de revisión emitida el 13 de diciembre de 2022.

En la cual la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva determinó que Petrobras debía pagar más de $47 mil millones por diferencias en su declaración del impuesto de renta y complementario correspondiente al año gravable 2018.

Sin embargo, la compañía presentó un recurso de reconsideración el 15 de febrero de 2023, que, según la investigación, no fue tramitado dentro del plazo legal.

La falta de respuesta dentro del término establecido habría generado la figura del silencio administrativo positivo, lo que conllevó la pérdida de más de $44 mil millones para el erario público.

Procuraduría abre indagación previa por crítica situación de la empresa Enerca SA ESP
RELACIONADO

Procuraduría abre indagación previa por crítica situación de la empresa Enerca SA ESP

Exfuncionarios de la Dian serán investigados por la Procuraduría

Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer la veracidad de los hechos denunciados, determinar si las conductas de los implicados constituyen una falta disciplinaria y definir si actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

El ente de control reiteró que este tipo de investigaciones son fundamentales para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en el ejercicio de las funciones estatales, especialmente en entidades como la DIAN, responsables del recaudo y control fiscal del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Famisanar responde a denuncia de paciente que esperó durante horas para ser atendida en urgencias de salud mental

Medio ambiente

VIDEO | Así luce el primer bus 100% eléctrico ensamblado en el país

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel hombre que habría asesinado a su padre a tiros durante una discusión en Cúcuta

Otras Noticias

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Bolton estuvo en la primera administración de Trump, concretamente entre 2018 y 2019.

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

El cuadro escarlata hace parte de los equipos invitados en un torneo de pretemporada que se disputará en Brasil para el 2026.

Dian

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos