Exfuncionarios de la DIAN, bajo investigación por omisión que habría causado pérdida de $44.000 millones

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por una posible omisión en sus funciones que habría derivado en una pérdida para el Estado superior a los $44 mil millones.

De acuerdo con el ente de control, los investigados son Andrés Fernando Pardo, exdirector operativo de grandes contribuyentes (2021–2024); Christian Junot Quiñónez Cortés, exsubdirector operativo de fiscalización y liquidación (2023–2024); y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, quien ocupó el mismo cargo en 2024.

Los tres habrían omitido remitir oportunamente un recurso interpuesto por la empresa Petrobras a la subdirección de recursos jurídicos, dependencia encargada de tramitar este tipo de solicitudes.

La Procuraduría delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública explicó que el caso se originó tras una liquidación oficial de revisión emitida el 13 de diciembre de 2022.

En la cual la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva determinó que Petrobras debía pagar más de $47 mil millones por diferencias en su declaración del impuesto de renta y complementario correspondiente al año gravable 2018.

Sin embargo, la compañía presentó un recurso de reconsideración el 15 de febrero de 2023, que, según la investigación, no fue tramitado dentro del plazo legal.

La falta de respuesta dentro del término establecido habría generado la figura del silencio administrativo positivo, lo que conllevó la pérdida de más de $44 mil millones para el erario público.

Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer la veracidad de los hechos denunciados, determinar si las conductas de los implicados constituyen una falta disciplinaria y definir si actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

El ente de control reiteró que este tipo de investigaciones son fundamentales para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en el ejercicio de las funciones estatales, especialmente en entidades como la DIAN, responsables del recaudo y control fiscal del país.