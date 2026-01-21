Carlos Caicedo habría acosado sexualmente a varias mujeres: testimonios y chats reveladores

La FM dio a conocer una preocupante situación. Al parecer, el exgobernador Carlos Caicedo habría acosado sexualmente a varias trabajadoras.

El medio de comunicación conoció los testimonios de las víctimas en hechos que se habrían remontado a hace varios años. Caicedo fue gobernador de Magdalena entre 2020 y 2023, y se está lanzando a la Presidencia.

Denuncias contra exfuncionarios de Caicedo

Cuatro mujeres hablaron con La FM y entregaron detalles. Algunas lo hicieron bajo el anonimato, teniendo en cuenta los efectos que puede traer en su vida laboral y el poder político del exgobernador.

La primera aseguró que un alto funcionario que estuvo en la gobernación la tocó indebidamente, luego de que ella retornara a su cargo tras un embarazo: “Se acercaba donde yo estaba en el computador trabajando, me rozaba su miembro por mis brazos, a veces me tocaba las piernas y sin mi consentimiento, y muchos de mis compañeros fueron testigos de todo lo que pasó”.

También cuestionó que, al momento de dar a conocer lo ocurrido, no recibió el apoyo ni la atención correspondiente.

María Alejandra Rojas fue la segunda mujer que habló con la cadena radial. Sus denuncias se enfocaron contra Fabián Boláños. Afirmó que fue drogada con fenotiazina y luego abusada por este hombre, quien es cercano al hoy candidato.

La situación habría ocurrido en un viaje hacia Bogotá. “Se descubre el abuso porque mi hermano encuentra la escena y llama a la Policía. Llega a hacer la revisión y me llevan a hospitalización. Allí identifican la sustancia y el acto sexual abusivo”, narró al mencionar que se lo comunicó al exgobernador, sin recibir la respuesta esperada.

Los chats que incriminan a Caicedo

Las acusaciones directas contra Caicedo vinieron por parte de la tercera entrevistada. Ella detalló la vez que él presuntamente le pidió que subiera a su habitación a cambio de un ascenso. Esta información fue respaldada por la cuarta mujer, quien indicó que, al rechazar los ofrecimientos, su carrera se vio afectada.

Además, la FM reveló los chats con las supuestas intenciones del exgobernador. Algunos de los mensajes eran: “Así te ves mejor. Estuve a punto de proponerte una escapada, no todo puede ser trabajo”, “Lo correcto es comer siempre sano. ¿Siempre lo haces? Se necesitan las explicaciones para que existan las reglas, ¿no?".

En un chat, por ejemplo, una de ellas no aceptó los ofrecimientos, a lo que Caicedo habría respondido con: “Así no vas a llegar muy lejos”.