CANAL RCN
Colombia

Condenan al hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de 9 años en Boyacá

El condenado aceptó su responsabilidad en el crimen cometido hace casi un año.

Caso Laura Valentina
Foto: Fiscalía/Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 14 de 2026
12:41 p. m.
La justicia condenó a Daniel Josué Zambrano Cáceres por abusar y asesinar a una joven en Boyacá.

El punto de partida fue el 16 de enero de 2025. Laura Valentina Páez, una niña de nueve años que vivía en Chiquinquirá, salió a sacar a su perro. Sin embargo, no volvió a su hogar en el barrio Juan Pablo II.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Las investigaciones apuntaron como principal sospechoso a Zambrano. Él la subió a un vehículo mediante engaños y la condujo hasta las afueras del municipio, concretamente a un taller de latonería y pintura por los sectores de Nariño.

En este sitio se encontraron fluidos y restos biológicos del hoy condenado, confirmando los señalamientos. Luego de ser capturado, reconoció haber secuestrado a Páez, pero no entregó detalles sobre dónde estaba. Aceptó los cargos de desaparición forzada, feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El hallazgo del cuerpo fue informado por la Alcaldía de Chiquinquirá. El trágico anuncio fue el 22 de enero de 2025. Los restos estaban en las aguas del río Minero. Las pesquisas concluyeron en que la niña fue sometida a violencia sexual y su muerte fue por asfixia.

Cuerpo hallado en el río días después

“Este acto de violencia, que ha truncado la vida de una niña llena de sueños, enluta a toda nuestra ciudad. Es un golpe profundo para nuestra comunidad, que hoy se ve sacudida por la tristeza y el dolor de la pérdida de una niña inocente”, señaló la alcaldía.

A pocos días de cumplir un año el caso, un juez lo condenó a 45 años de prisión y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. No hubo recursos interpuestos, por lo que el fallo quedó en firme.

Días antes del hallazgo del cuerpo, Noticias RCN había hablado con Miriam Lucero Velandia, la mamá. En aquel momento, pidió que hubiese justicia y Zambrano respondiera.

“Lo que más quiero es que la justicia lo haga confesar dónde está y qué le hizo”, declaró.

