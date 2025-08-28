¿Existe realmente el 'Cartel de los Soles' que Estados Unidos atribuye a Nicolás Maduro?

La disputa en torno al llamado Cartel de los Soles ha generado un debate luego de que Estados Unidos acusara directamente al presidente Nicolás Maduro de encabezar la organización criminal dedicada al narcotráfico y al terrorismo, integrada por altos oficiales militares venezolanos.

El nombre de esta supuesta red proviene de las insignias en forma de sol dorado que distinguen a los generales en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

RELACIONADO Hombre fingió su muerte para huir con su amante y ahora pagará cárcel y una millonaria multa

La controversia resurgió cuando Washington anunció sanciones contra el gobierno venezolano y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, a quien considera un gobernante ilegítimo tras las elecciones de 2024, que la oposición asegura fueron fraudulentas.

Sin embargo, analistas afirman que nunca se han presentado pruebas concluyentes de la existencia de un cartel con jerarquía criminal comparable a los de México o Colombia.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el 'Cartel de los Soles'

La administración de Donald Trump declaró al Cartel de los Soles como entidad terrorista en julio, acusándolo de proveer apoyo material a organizaciones extranjeras que amenazan la seguridad de Estados Unidos.

En su pronunciamiento, lo relacionó con el cartel de Sinaloa en México y con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que opera en varios países.

Asimismo, al anunciar la recompensa por Maduro, el Departamento de Estado lo vinculó con las disidencias de las Farc.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, respaldó esas acusaciones, calificando al gobierno como un “sistema criminal”. Sin embargo, el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas en el mundo, publicado en marzo, no menciona al Cartel de los Soles ni establece una conexión directa entre Maduro y el narcotráfico.

¿Qué dijo Maduro ante la grave acusación?

El mandatario venezolano rechazó los señalamientos y aseguró que forman parte de una estrategia de Estados Unidos para justificar una invasión militar.

Maduro ha denunciado públicamente que el despliegue de cinco buques de guerra y alrededor de 4.000 marines en el Caribe sur constituye una amenaza directa contra su país.

RELACIONADO Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

En respuesta, abrió el registro de la Milicia Bolivariana, una fuerza integrada por civiles con fuerte componente ideológico, y afirmó que Venezuela cuenta con 4,5 millones de reservistas dispuestos a enfrentar “cualquier amenaza”.

¿Existe realmente el 'Cartel de los Soles'?

La figura del Cartel de los Soles tiene antecedentes que se remontan a 1993, cuando la prensa utilizó por primera vez el término para referirse a dos generales venezolanos investigados por narcotráfico, seis años antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia.

Con el paso de los años, la denominación cobró fuerza por las denuncias que señalaban a altos funcionarios del chavismo y a la Fuerza Armada de colaborar con grupos guerrilleros para facilitar el tránsito de droga a través del territorio venezolano.

Entre los nombres que han aparecido en estas acusaciones figura el de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen.

El portal Insight Crime destaca que la expresión “Cartel de los Soles” no se corresponde con la definición clásica de un cartel de drogas, como los que han operado en México o Colombia, con estructuras jerárquicas y cadenas de mando.

Para expertos como Phil Gunson, del International Crisis Group, se trata de “un cuento”. Según el analista, no hay pruebas de que exista una organización formal, aunque reconoce que sí ha habido casos de complicidad de individuos cercanos al poder con actividades criminales.