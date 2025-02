"Él no va a sacar a Benedetti y la pregunta es ¿por qué?”: exministros cuestionaron apoyo de Petro al exsenador

Luego del Consejo de ministros de Gustavo Petro, en el que varios jefes de cartera hicieron declaraciones contra las decisiones del mandatario, surge la pregunta de qué viene para el país.

RELACIONADO Presidente Petro anuncia las primeras medidas tras consejo de ministros

¿Qué está pasando con el gabinete de Gustavo Petro?

En A lo que Vinimos, los exministros Cecilia López y Alejandro Gaviria dieron sus versiones de lo que ocurrió y de la delicada situación política.

Para Gaviria, actualmente hay un país a la deriva y con problemas crecientes en muchas áreas.

“Yo veo al país con preocupación, con problemas crecientes en muchas áreas y veo un gobierno a la deriva, un gobierno en el que no hay una idea de la función Pública. Lo que vimos fue un estilo de liderazgo caótico, un gobierno dividido”, confesó.

Por su parte, López se refirió al presidente Gustavo Petro y lo alejado que está de su gabinete ministerial.

“Yo veo al presidente muy alejado de su gabinete. Me preocupa que no está centrado en los temas cruciales. El semejante show deja primero al gobierno muy mal, muestra a un gobierno desarticulado y a un presidente que no controla a sus ministros, sino que solamente los regaña. Él no asume su papel de jefe de Estado, pareciera que no tiene conciencia”, indicó.

¿Qué va a pasar con las soluciones de los temas que preocupan a la gente?

A.G: Hay una especie de inacción destructiva. Cuando no hay una toma de decisiones racional, las cosas comienzan a dañarse y eso es lo que está pasando en muchas dimensiones del país.

Entretanto, la exministra López detalló que los consejos de ministros son espacios en los que se discuten temas de gran importancia como lo que actualmente sucede en el Catatumbo y la tensión diplomática con Estados Unidos.

Según su versión, son privados para que el presidente pueda dictar línea de trabajo y que los ministros puedan participar en la toma de decisiones.

“Cada ministro puede participar y una vez que ya se llegue a un consenso, se sale al público. Esto aquí no tuvo nada de un consejo de ministros. Los temas cruciales en el país no se tocaron. Todo terminó en unas acusaciones, un reconocimiento de que el gobierno ha fracasado, el mismo presidente lo dijo”, añadió.

Finalmente, aseguró que el presidente Petro no retirará de su administración a Armando Benedetti y que no entiende el porqué.

“No lo va a sacar. Él no va a sacar a Armando Benedetti y a todos nos queda siempre a la preocupación de por qué y parece que no le importara”, finalizó.