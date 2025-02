Exministro José Manuel Restrepo calificó como una vergüenza el consejo de ministros de Gustavo Petro

Toda una polémica se desató en el país luego del Consejo de ministros que se llevó a cabo este martes 4 de febrero y en el que varios jefes de cartera expresaron su descontento con las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro.

Caos y polémica tras Consejo de ministros de Gustavo Petro

El debate se desató luego de que se diera a conocer que, Armando Benedetti, exsenador del país, asumiría el cargo de jefe de despacho. Algunos representantes del gabinete manifestaron estar en desacuerdo con esta delegación.

En diálogo con Noticias RCN, el exministro José Manuel Restrepo, se refirió al respecto y reveló sus conclusiones luego del Consejo de ministros.

J.R: Yo lo resumiría en tres palabras: desastre, vergüenza e ilegalidad y arranco por la tercera, porque transmitir público un consejo de ministros es ilegal, no se debe y no se puede hacer. Pero más allá de eso me parece vergonzoso porque la gestión pública de un Gobierno no puede convertirse en un circo, eso erosiona la seriedad del Estado.

Para el exministro lo que sucedió en la noche de este martes resulta ser un desastre para el actual Gobierno porque deja ver que no hay un norte y que lo que existe es un Gobierno dividido que no estudia las decisiones que toma.

J.R: Esto demuestra un Gobierno sin norte, ineficiente, e incluso el presidente anunciaba que 75 de cada 100 de los compromisos con los colombianos no se está cumpliendo. En este Gobierno hay una falta de rigor porque se toman decisiones que ni siquiera tienen estudio. Para mí esta no es una expresión de buena gestión pública. Realmente es más lo que perdemos que lo que ganamos.

¿Cree que estamos ante una ruptura del gabinete?

J.P: Creo que lo que hay detrás de esto es un show politiquero. Algunos pueden aprovechar estas expresiones para decirle a la sociedad que no están de acuerdo con las decisiones. Sin embargo, me sorprendieron las lágrimas de cocodrilo de la ministra de Ambiente y la vicepresidenta cuando han estado varios años en el mismo Gobierno y con la misma persona.

Para Restrepo, lo que sucedió en el encuentro, resulta ser una oportunidad para que varios ministros presenten su renuncia e inicien un proceso para hacer carrera política.

J.R: Yo creo que sí hay un interés de política y es de seguramente renunciar en los próximos días para empezar a hacer política, pero eso no se vuelve creíble y en eso no se puede convertir un Consejo de ministros (…) yo no creo que sea natural lo que vimos ayer en términos de la división al interior de un propio gobierno, yo nunca viví eso.