“Laura Sarabia y Armando Benedetti no nos representan”: director del Departamento Nacional de Planeación

Durante la noche de este martes 4 de febrero se llevó a cabo un Consejo de ministros en el que varios jefes de cartera expresaron su descontento con el nuevo rol de Armando Benedetti en el Gobierno.

La noticia se dio a conocer en horas de la tarde y se confirmó que el exsenador de Colombia asumiría el cargo de jefe de despacho. Esto generó un considerable descontento en varios representantes.

Declaraciones del director del DNP sobre Armando Benedetti

Uno de ellos fue el director de Planeación Nacional, Alexander López, quien, en el Consejo de ministros, aseguró que Benedetti no lo representa.

“Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, pero no nos representan en este proyecto. Y eso no es sectarismo político, eso es la posibilidad humana que usted planteaba de poder relacionarnos, de poder construir colectivamente”, aseguró.

Según López, la relación personal y profesional con Laura Sarabia había sido respetuosa, aunque reconoció que no fue recíproca.

Sin embargo, confesó que la situación con Benedetti es, en sus palabras, "mucho más compleja", lo que lo llevó a expresar su preocupación por los nombramientos estratégicos dentro del gobierno.

“Yo puedo decir hoy que tuve una relación en términos de trabajo y de respeto con Laura. Pero yo sé que Laura no tuvo esa misma relación con otros compañeros y esa es la verdad. Con Benedetti la situación es mucho más compleja, presidente”, indicó.

Para López, la clave radica en que los cargos estratégicos sean ocupados por personas que compartan una trayectoria dedicada a la lucha por los ideales del Gobierno, y no por figuras del establecimiento político.

En ese sentido, afirmó que la inclusión de personas ajenas a este movimiento podría debilitar los objetivos a largo plazo.

También subrayó que el Gobierno debe estar formado por individuos comprometidos de manera plena con la ideología del presidente Petro y con los intereses de las bases que los apoyan.

“Este es un proyecto que hoy se está presentando por primera vez ante el país. Y nosotros no compartimos y no podemos compartir que, en espacios tan estratégicos para nuestro proyecto, no estén hombres y mujeres que se han jugado toda la vida para que representen esa ideología y esa postura política que nosotros tenemos”, agregó.

El director de Planeación también hizo referencia a un consejo que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó a Petro hace algún tiempo en una reunión en la que también estuvo Francia Márquez.

Según López, Lula advirtió sobre el peligro de incluir a personajes del establecimiento en el Gobierno, ya que estos podrían actuar en su contra desde dentro.

“Nos lo dijo Lula en una visita que hicimos con Francia Márquez. Nos lo dijo como cinco o diez veces y dijo: no dejen entrar a su gobierno a la gente del establecimiento porque esa misma gente por dentro les pueda hacer demasiado daño y este es un llamado que yo le hago también con mucho cariño y con mucho respeto y también respondiendo a lo que reclama la gente afuera”, añadió.

Director de la UNP contra Armando Benedetti

Entretanto, Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, también se refirió al regreso de Benedetti al Gobierno.

Rodríguez aseguró que en varias ocasiones lanzó alertas por las “artimañas” que conocía del exsenador.

“Desde que Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas y me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. De tal manera que hoy debo decir que este no es el espacio del señor Benedetti. Yo no voy a renunciar, a mí no me pueden decir sectario y no acepto que me digan sectario porque si fuera sectario no habría aceptado el cargo que tengo como protector de personas, líderes políticos”, indicó.