Me tiene relegada, pensé que llegaba a ser su aliada: Francia Márquez al presidente Petro

La vicepresidenta Francia Márquez en su última intervención en el consejo de ministros de este martes, le habló al presidente sobre la seguridad en el Pacífico, los actos de corrupción y su papel dentro del Gobierno.

Márquez dijo que la gente tiene razón cuando dice que está relegada. Le reiteró al mandatario que es su aliada, no su enemiga y que lo acompaña para ayudar a construir un proyecto de Nación.

RELACIONADO Francia Márquez y Susana Muhamad rechazan presencia de Armando Benedetti en el gabinete

“La gente dice- ‘ah, que la tienen relegada’, Sí, la gente tiene razón. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada y se lo dije, yo soy su aliada, yo no soy su enemiga. Yo vengo aquí a acompañarlo y ayudar a construir un proyecto de Nación”.

Recordó que no ha militado en partidos de izquierda ni de derecha, sino que es activista defensora de la vida, de los derechos humanos, de la naturaleza y del territorio.

Y le hizo un llamado al presidente. Afirmó que aunque está dispuesta a trabajar por el país no puede guardar silencio ante lo que considera que no está bien.

“Aquí estoy, camino con usted hasta que usted diga, pero no soy la que viene a obstaculizar un proyecto de país, pero tampoco vengo a guardar silencio sobre las cosas que considero no están bien y se la voy a decir a usted las veces que sea necesario con la lealtad y la transparencia como siempre le he hablado”.

Vicepresidenta expresa preocupación por la seguridad en el Pacífico

Márquez también se refirió a la situación de seguridad en el Pacífico. Dijo que hay gente que hace y deshace en los municipios.

“La seguridad, presidente, y sé que usted ya ha puesto los elementos que todos sabemos aquí, pero yo he sido reiterativa sobre la preocupación de la seguridad en el Pacífico colombiano, en mi propio departamento, en mi propia casa”.

La funcionaria preguntó por la política de la paz total y mencionó los ataques que se han registrado en los últimos días en Cauca.

“A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a hacer parte de este gobierno (…) Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total”.

Aseguró que no se opone a los diálogos ni es sectaria, pues están gobernando para todo el país.

“Hay una cosa en la que yo espero, ojalá yo esté equivocada, presidente y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes para contribuir a socavar un sueño que no es un proyecto de izquierda ni de derecha, esto es un proyecto de país. Y en este proyecto de país la gente tiene esperanzas de cambio y de transformación que usted y yo fuimos a decirle a la gente que los íbamos a liderar y que los íbamos a avanzar. Y eso es lo único que a mí me preocupa”.

¿Cómo hacemos que este proyecto no termine dilapidado?

Márquez le dijo al presidente Petro que le duele que en un Gobierno que ayudo a elegir haya tantos actos de corrupción y se volvió a referir a Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“Yo a la verdad no la conocía. A Benedetti tampoco no lo conocía, ni a usted lo conocía. Nos conocimos en este proceso, pero he visto cómo la gente se comporta y yo sí tengo miedo, presidente, tengo temor y tengo preocupación que nosotros terminemos segándole los sueños y las esperanzas a un pueblo”.

RELACIONADO Las reacciones que dejó el consejo de ministros del gobierno Petro televisado a nivel nacional

Aseveró que le apostó a un proyecto de transformación de país y le preocupa que sea dilapidado.

“Yo espero que usted esté tomando la decisión correcta y aquí voy a estar (…) le aposté junto a usted a un sueño de cambio, de transformación y no pasa un día, presidente, en que no piense eso y en las angustias y en las preocupaciones y en el sufrimiento de la gente en este país (…) Pero ¿cómo hacemos que este proyecto no termine dilapidado? Y digo este proyecto porque es el que yo creí”.