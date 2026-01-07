Esto es lo que espera recaudar Donald Trump con el petróleo venezolano: empresas de EE.UU. están listas

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, confirmó que empresas petroleras estadounidenses ya se están preparando para extraer petróleo de Venezuela.

RELACIONADO Trump ordena plan inmediato para comercializar petróleo venezolano en Estados Unidos

Según lo expuesto, estas compañías participarían en la recuperación de la infraestructura petrolera, un factor que tendrá incidencia directa en el resultado final del proceso, aunque hasta el momento no se conocen los detalles operativos de dicha participación.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el régimen de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El crudo será transportado en buques hacia muelles de descarga en costas estadounidenses y vendido a precio de mercado, mientras que los recursos obtenidos serán controlados por el gobierno estadounidense, argumentando de que se destinarán al "beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

Control del crudo venezolano y cuestionamientos a la negociación

La decisión ha generado cuestionamientos desde sectores vinculados al propio sistema petrolero venezolano. El expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, criticó la forma en que se habría concretado la negociación y señaló que Delcy Rodríguez, encargada del régimen, decidió entregar el petróleo como mecanismo de negociación política.

En paralelo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien recibió la orden inmediata de ejecutar el plan, notificó que el país asumirá el control por tiempo indefinido de la venta del petróleo venezolano.

Según indicó, esta medida abriría la puerta al regreso de grandes empresas estadounidenses y permitiría un crecimiento sostenido del sector petrolero, en un contexto donde Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Lo que espera recaudar Estados Unidos y el impacto en el mercado

Con un precio estimado del petróleo de 58 dólares por barril y un volumen de 50 millones de barriles, el monto que estaría buscando Estados Unidos asciende a más de 2.900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 12 billones de pesos colombianos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, estos recursos se utilizarían para la recuperación de Venezuela, aunque el mercado ya empieza a reaccionar ante la expectativa de una mayor oferta de crudo.

Durante la jornada más reciente, el precio del petróleo cayó poco más del 1%. El WTI, referencia para Estados Unidos, se ubicó alrededor de 55 dólares, mientras que el Brent, utilizado como referencia en Colombia, rondó los 59 dólares.

Analistas del mercado advierten que, si esta producción se materializa y los barriles venezolanos ingresan al mercado internacional, los precios podrían retroceder en el mediano plazo, con posibles impactos en las cuentas fiscales de Colombia. Cabe señalar que los 50 millones de barriles representan apenas el 0,016% de las reservas totales venezolanas.