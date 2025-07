Expectativa por la posible liberación de nueve trabajadores de la Gobernación del Cauca secuestrados

El secuestro de nueve trabajadores de la Gobernación del Cauca ha mantenido en vilo a Colombia durante los últimos seis días. Sin embargo, una luz de esperanza se vislumbra tras el anuncio del grupo armado ilegal responsable del crimen.

El Comando Central del Estado Mayor del Bloque Jacobo Arenas, que opera en el occidente del país, publicó un panfleto en el que afirma haber iniciado el protocolo de liberación de los funcionarios secuestrados. Esta noticia ha generado expectativa entre las familias de los rehenes y las autoridades locales.

Comunidad exigió liberación de los funcionarios secuestrados

Durante el periodo de cautiverio, la comunidad ha manifestado su solidaridad a través de diversas acciones. Velatones, misas y marchas se han llevado a cabo para apoyar a las familias y exigir la liberación inmediata de los secuestrados.

Una de las familiares compartió un conmovedor mensaje recibido de su ser querido antes del secuestro: "Mija, por favor, donde estés me mandas fotos, que yo de eso me alimento mucho, de ver tus sueños hechos realidad, tus éxitos, eso me llena de mucha satisfacción". Esta comunicación, ocurrida el jueves pasado, se convirtió en el último contacto antes del plagio.

Reacciones tras el secuestro de funcionarios en Cauca

El impacto del secuestro ha sido significativo en la región. Camilo Bautista, presidente de la Asamblea del Cauca, detalló: "Es muy difícil poder continuar cualquier función administrativa, política, social, cuando nueve hermanos de nosotros se encuentran privados de su libertad".

Aunque han circulado versiones no oficiales sobre la liberación, la Gobernación del Cauca mantiene cautela y asegura que el proceso avanza. Las autoridades permanecen alertas en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, esperando noticias sobre la posible llegada de los trabajadores liberados.

La situación sigue siendo tensa, pero la esperanza de un desenlace positivo crece con cada hora que pasa. Tanto las familias como la comunidad en general aguardan con ansias la liberación inmediata y segura de los nueve trabajadores de la gobernación del Cauca.