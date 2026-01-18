Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

A la cabeza del equipo de GAD3 se encuentra Narciso Michavila. En diálogo con Noticias RCN, hizo un panorama sobre lo que vendría en la contienda electoral, siendo una de las más importantes de la historia.

¿Es posible que Paloma Valencia logre crecer más o la disputa estaría definida entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

N.M.: “Yo no lo dejaría cerrado porque, entre otras cosas, los que van a votar en la gran consulta no es el conjunto de todos los entrevistados. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes”.

“Podría revivir la historia que vivió en su momento el expresidente Uribe o el expresidente Duque, que en estos momentos de las elecciones eran prácticamente unos desconocidos y, gracias a sentarse como candidato en sus respectivas opciones, terminaron pasando la segunda vuelta y ganando el balotaje. Por lo tanto, Paloma Valencia tiene opciones de dar la vuelta”.

¿Qué piensa de los indecisos?

N.M.: “Hay que tener en cuenta que la nueva legislación colombiana da más garantías, más rigor; pero el gran problema ha sido el haber hurtado a los electores colombianos durante muchísimo tiempo de información de la opinión pública y de lo que pensaban los electores”.

N.M.: “Por lo tanto, estas elecciones van a ser nuevas en lo que se refiere a encuestas y eso hace que todavía el elector tenga que empezar a diferir a través de encuestas y luego, evidentemente, a través de lo que voten el 8 de marzo, qué va a pasar después en presidenciales”.

N.M.: “Ahora mismo, son las elecciones más inciertas de todas las que hemos vivido en las últimas décadas. No solo porque las sociedades sean más volátiles, más fragmentadas, también por el voto, sino porque la propia ley, al haber censurado la opinión pública, hace que la propia opinión pública ahora mismo esté más sintetizada que nunca. El año 2026 está más abierto que en todos los procesos electorales anteriores”.

¿Qué les responde a las personas que no confían en las encuestas?

N.M.: “En el caso de Colombia, es la primera vez que ponemos en funcionamiento un método de muestreo que estamos validando ya en otros países europeos de inteligencia artificial. Es decir, sigues siendo entrevistador humano a entrevistador humano, porque cuando se trata de investigar voto, lo que mejor funciona son esas 1.207 entrevistas entre el elector y el entrevistador”.

N.M.: “Además, aplicando las nuevas tecnologías ahora mismo, que nos dan una ayuda enorme y extraordinaria para este trabajo de campo. De ahí que estamos muy tranquilos. Y luego hay que tener en cuenta el sistema electoral de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, por no decir todas, es el sistema electoral más fácil de todos”.

¿Qué se puede esperar?

N.M.: “Lo primero que hay que ver es que la izquierda llega a este punto con los deberes hechos, ya ha elegido a su candidato, por eso en su consulta ha puesto el que más opciones tiene con diferencia. Ahí, además, yo diría que ya no tengo ninguna duda: el más elegido en la consulta de izquierdas va a ser Iván Cepeda, y luego tiene bastante asegurado el pasar a la segunda vuelta”.