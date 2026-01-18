Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia

Este 8 de marzo se llevará a cabo La Gran Consulta para elegir al candidato a la Presidencia de la derecha y centro-derecha. Participan nueve candidatos de diferentes partidos o movimientos: Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia y Vicky Dávila.

En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 le preguntaron a los colombianos su preferencia para la consulta de le centro-derecha. La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, tomó la delantera con el 23% de la intención de voto, seguida de Vicky Dávila 8% y Juan Manuel Galán 8 %.

El resto de los candidatos que están en la puja para ser el candidato de la centro-derecha a la Presidencia acumulan los siguientes porcentajes:

Juan Carlos Pinzón 6%

Juan Daniel Oviedo 4%

Aníbal Gaviria 3%

Enrique Peñalosa 2%

David Luna 1%

Mauricio Cárdenas 1%

Ninguno 34%

NS/NC 9%

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático

El 15 de diciembre, el Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata para las elecciones a la Presidencia de 2026 tras un proceso interno en el que la senadora logró imponerse sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín en las encuestas contratadas por la colectividad.

Días después, Valencia anunció que se sumaba a la Gran Consulta por Colombia prevista para el próximo 8 de marzo en la que se enfrentará a ocho aspirantes más para elegir un solo candidato que represente a la centro-derecha.

La decisión se tomó tras una reunión con los seis precandidatos que integran este mecanismo y luego de discutirlo internamente con las directivas de su partido.