Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
Los resultados de La Gran Encuesta GAD3 indican que Paloma Valencia cuenta con el mayor porcentaje de intención de voto entre todos los candidatos de la consulta.
Este 8 de marzo se llevará a cabo La Gran Consulta para elegir al candidato a la Presidencia de la derecha y centro-derecha. Participan nueve candidatos de diferentes partidos o movimientos: Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia y Vicky Dávila.
En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 le preguntaron a los colombianos su preferencia para la consulta de le centro-derecha. La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, tomó la delantera con el 23% de la intención de voto, seguida de Vicky Dávila 8% y Juan Manuel Galán 8 %.
El resto de los candidatos que están en la puja para ser el candidato de la centro-derecha a la Presidencia acumulan los siguientes porcentajes:
- Juan Carlos Pinzón 6%
- Juan Daniel Oviedo 4%
- Aníbal Gaviria 3%
- Enrique Peñalosa 2%
- David Luna 1%
- Mauricio Cárdenas 1%
- Ninguno 34%
- NS/NC 9%
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático
El 15 de diciembre, el Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata para las elecciones a la Presidencia de 2026 tras un proceso interno en el que la senadora logró imponerse sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín en las encuestas contratadas por la colectividad.
Días después, Valencia anunció que se sumaba a la Gran Consulta por Colombia prevista para el próximo 8 de marzo en la que se enfrentará a ocho aspirantes más para elegir un solo candidato que represente a la centro-derecha.
La decisión se tomó tras una reunión con los seis precandidatos que integran este mecanismo y luego de discutirlo internamente con las directivas de su partido.