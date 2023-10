Nunca le importó la ciudad ni su gente: veeduría Todos por Medellín sobre renuncia de Daniel Quintero

Daniel Quintero hizo oficial su renuncia a la Alcaldía de Medellín este domingo 1 de octubre por medio de su cuenta de la red social X, quien aseguró que ahora comenzará a hacerle campaña al candidato de su partido, Independientes, Juan Carlos Upegui.

“Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín”, afirmó Quintero en las declaraciones.

En contexto: Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín

Diferentes sectores reaccionaron a la decisión del ahora exalcalde que busca que su partido nuevamente se quede con la Alcaldía de Medellín. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que la renuncia de Quintero era un acto irresponsable.

¿Qué sigue tras la renuncia del alcalde de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín? Le explicamos ⬇️ pic.twitter.com/zZ2PM2feza — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 1, 2023

“Yo siempre he creído que los mandatarios elegidos popularmente deben terminar los periodos, me parece que renunciar antes de terminar el periodo es un irrespeto con los electores, con la ciudadanía en general, un irrespeto con la institución que se representa. Esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos”, afirmó Gaviria en declaraciones.

¿Qué dicen los expertos sobre la renuncia de Daniel Quintero?

Noticias RCN consultó expertos políticos para analizar la decisión de Quintero, quienes aseguraron que durante los siguientes meses habrá mucha incertidumbre en Medellín, hecho que pudiese aumentar la polarización en la ciudadanía.

Según las personas consultadas, el hecho de que el alcalde no termine su periodo evita que la ciudadanía haga control sobre la gestión del mandatario.

“Se está hablando de un montón de cosas, de temas jurídicos, de sanciones por hacer política en las diferentes regiones sea cual sea la razón, sin duda hay un mensaje difícil, un mensaje fuerte para la ciudadanía. Es un mensaje que además genera muchísima confusión”, afirmó Felipe Murillo, jefe de pregado del Ciencias Políticas de la EAFIT.

Por su parte, Juan Carlos Arenas, director de estudios políticos de la Udea, expresó: “No es una cosa deseable, es algo que en términos como del funcionamiento institucional de un Gobierno que debe terminar su periodo y hacer la tarea del empalme”.

Para las veedurías que ejercen control sobre la gestión de la Alcaldía, la renuncia de Quintero es un acto irresponsable.

“El único interés del alcalde ha sido el poder y mantenerse en el poder, nunca le importó Medellín ni su gente, ni avanzar en calidad de vida, ni en el bienestar de los ciudadanos ¿qué nos espera en estos 29 días de aquí al 29 de octubre? una radicalización de las formas del alcalde”, afirmó Piedad Restrepo de la Veeduría Todos por Medellín.

Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo vamos aseguró: “Encontramos una disminución muy importante en términos de la favorabilidad del alcalde que en 2022 estaba en un 50 % y en este momento la tenemos del 31 %.

Quintero dejó el cargo como alcalde tres meses antes de terminar su mandato oficialmente y a menos de un mes de las elecciones regionales.