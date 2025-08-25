Expertos reaccionan a la renuncia de Álvaro Uribe a la prescripción de su caso

El pasado 28 de julio se dio la que para muchos fue la decisión judicial más importante del año. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia.

La juez Sandra Heredia halló culpable al exmandatario por dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Cuatro días después, le dio lectura a la sentencia en la que indicó que la condena era de 12 años de cárcel, los cuales podía cumplir con la prisión domiciliaria.

¿En qué va el caso contra Uribe?

Al ser una decisión de primera instancia, la defensa del expresidente contaba con el recurso de apelación, el cual ya fue presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá por parte de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.

Mientras resuelve la segunda instancia, el tribunal tomó una decisión clave: le otorgó la libertad al exmandatario durante el tiempo en el que decide, ya sea confirmando el fallo parcial o completo; o lo declare inocente.

Una fecha clave en el proceso es el miércoles 15 de octubre, en menos de dos meses. Este es el plazo máximo que tiene el Tribunal Superior de Bogotá para decidir. De lo contrario, al día siguiente habría prescripción.

A través de una carta, justamente Uribe renunció a la prescripción: “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aun con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”.

En el extenso documento, Uribe se refirió sobre algunos puntos del juicio. “No solo renuncié a mi derecho de guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental”, sostuvo.

Varios expertos se refirieron sobre la renuncia a la prescripción por parte del exmandatario.

¿Qué dicen los expertos?

Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema:

Quedan dos años a partir de ese momento el de la prescripción para que tenga una decisión definitiva.

Sócrates Saavedra, abogado penalista y profesor:

El mismo artículo obliga a que el Tribunal Superior de Bogotá falle dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de la prescripción.

Francisco Bernate, abogado penalista y profesor: