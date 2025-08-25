Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción del proceso en su contra: ¿Qué significa?

En una carta dirigida al magistrado Manuel Antonio Merchán, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión, solicitó su deseo de renunciar a la prescripción de su proceso.

Honorables Magistrados (...) acudo ante ustedes para manifestar mi deseo de renunciar a la prescripción.

Dicha prescripción está fijada para el próximo 16 de octubre, y de hacerse efectiva, según lo que indica el documento de tres páginas tendría: "consecuencias favorables que, para mí situación jurídica, traería su muy probable ocurrencia".

¿Por qué Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su proceso?

En la carta, el exmandatario hallado culpable de los delitos soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal y condenado a 12 años de prisión, sanción y prohibición para ejercer cargos públicos, explicó las razones por las que decidió renunciar a la prescripción del proceso:

A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mí libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad.

Al mismo tiempo, indicó: “No solo renuncié a mi derecho a guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental”, asegurando, además, que su derecho a ser escuchado no fue respetado.

¿Qué significa que Álvaro Uribe haya renunciado a la prescripción de su proceso?

El documento señala que “la acción penal prescribe el 16 de octubre de 2025, es decir en menos de dos meses”.

Sin embargo, Uribe Vélez, señaló que “la prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.

La legislación permite la renuncia a la prescripción por una sola vez y que vuelve a correr el término por dos años más. El requisito para que sea efectivo es que lo haga la persona enjuiciada de manera directa y voluntaria.

Esta renuncia a la prescripción tendría un efecto simbólico, pero no jurídico, solo en este sentido si el Tribunal decreta la prescripción y la persona renuncia.