Expertos nacionales e internacionales debatirán en un foro sobre los retos de la educación colombiana

La educación en Colombia atraviesa un momento decisivo. Los desafíos para cerrar brechas de calidad entre regiones, fortalecer las competencias de los estudiantes y responder a las transformaciones tecnológicas y sociales han puesto en el centro del debate la necesidad de repensar el sistema educativo.

En este contexto, líderes del sector se reunirán en Bogotá para discutir el futuro de la educación y el papel del liderazgo institucional en la mejora de la calidad.

El próximo 16 de abril se realizará el Foro de Líderes Educativos, un encuentro organizado por Colombia Excelente y Grupo Santillana, que busca abrir una conversación sobre cómo la gestión institucional, la cultura organizacional y los modelos de liderazgo pueden incidir en la transformación del sistema educativo del país.

¿Dónde será el Foro de Líderes Educativos?

El evento tendrá lugar en el centro de convenciones de Compensar Calle 94 y reunirá a directivos de instituciones educativas, expertos internacionales y responsables de la toma de decisiones en el sector.

El objetivo es analizar los retos actuales de la educación colombiana en materia de calidad, equidad y pertinencia.

El foro también incluirá la participación de la exministra de Educación Cecilia María Vélez White, así como un panel en el que representantes de instituciones educativas compartirán sus experiencias en la implementación de modelos de excelencia.

Entre los participantes se encuentran directivos del Colegio San Jorge de Inglaterra, el Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez y el Colegio de Bachillerato Patria, quienes expondrán cómo estos enfoques han influido en la gestión y los resultados de sus instituciones.

Más allá del encuentro académico, el Foro de Líderes Educativos pretende convertirse en un espacio de articulación entre el contexto colombiano y las tendencias internacionales en materia de educación.

En un escenario marcado por la transformación digital, el surgimiento de nuevas competencias y cambios en las dinámicas de aprendizaje, la discusión sobre calidad educativa se amplía hacia una visión más integral.

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Los retos del sistema educativo en Colombia

En Colombia, diferentes análisis han evidenciado que los desafíos del sistema educativo no se limitan al acceso o cobertura, sino que también están relacionados con la calidad de la gestión institucional y la forma en que se administran los recursos educativos.

En respuesta a esta realidad, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha promovido la adopción de modelos de gestión de calidad que permitan fortalecer la organización interna de las instituciones y mejorar sus resultados académicos.

En este proceso, Colombia Excelente ha desempeñado un papel relevante como representante del modelo EFQM en el país. La organización ha acompañado a más de 600 instituciones educativas en procesos de transformación organizacional orientados a mejorar su gestión y desempeño.

La nueva propuesta de modelos de calidad educativa

A nivel internacional, la conversación sobre calidad en educación ha evolucionado más allá de los indicadores tradicionales de desempeño académico. Cada vez cobra mayor relevancia la manera en que las instituciones educativas son gestionadas y cómo estas estructuras organizacionales impactan en los resultados.

Uno de los modelos que ha ganado reconocimiento global es el European Foundation for Quality Management, conocido como Modelo EFQM, un enfoque de excelencia organizacional desarrollado en Europa que promueve principios como la autoevaluación, la mejora continua y la generación de valor sostenible.

Este modelo ha sido adoptado por más de 50.000 organizaciones en el mundo y su aplicación en el ámbito educativo permite evaluar aspectos como liderazgo institucional, estrategia, cultura organizacional, innovación y resultados.

La presencia de directivos globales de la EFQM en el foro busca precisamente conectar la discusión local con estándares internacionales de gestión, en un momento en que los sistemas educativos deben adaptarse a escenarios de cambio acelerado.