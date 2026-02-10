Ministerio de Educación impone medidas administrativas y sancionatorias a la Fundación San José

El Ministerio de Educación anunció la imposición de medidas administrativas y sancionatorias contra la Fundación de Educación Superior San José, luego de identificar situaciones que, según la entidad, podrían comprometer la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo que presta la institución.

De acuerdo con la información oficial, desde comienzos de 2025 el Ministerio tuvo conocimiento de posibles irregularidades relacionadas con la expedición de títulos académicos. A partir de estas alertas, se adelantaron actuaciones de inspección y vigilancia que incluyeron visitas administrativas, revisión de documentos y verificación de expedientes académicos.

Estas actuaciones derivaron, en noviembre de 2025, en la apertura formal de una investigación que se desarrolla por dos vías: una preventiva y otra sancionatoria. El Ministerio indicó que esta decisión se tomó ante el riesgo de afectaciones a la prestación del servicio educativo y a la calidad de la educación ofrecida.

Vigilancia especial y medidas administrativas en curso

En el componente preventivo, la cartera de Educación ordenó someter a la Fundación San José a vigilancia especial, junto con la adopción de varias medidas administrativas. El objetivo de estas acciones, según explicó la entidad, es proteger a los estudiantes, asegurar la validez de los estudios cursados y corregir las irregularidades detectadas durante la investigación.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la obligación de presentar e implementar un plan de mejoramiento institucional, así como cumplir condiciones de ajuste para regularizar su funcionamiento.

También se informó sobre la designación de una inspectora que permanecerá en la institución para supervisar de forma permanente el cumplimiento de las medidas y la actualización de la información académica y administrativa ante los sistemas oficiales.

Pliego de cargos y etapa sancionatoria

En paralelo, el Ministerio confirmó que el pasado 3 de febrero formuló pliego de cargos contra la Fundación San José y contra Romelia Ñuste Castro, rectora de la institución, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general. Los cargos están asociados a presuntos incumplimientos graves, entre ellos la expedición de títulos sin verificar el cumplimiento total de los requisitos legales.

Según lo señalado por la entidad, los investigados disponen de un plazo de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas. El Ministerio estimó que los resultados de esta fase podrían conocerse en los próximos dos a tres meses.

Finalmente, la entidad aclaró que las medidas adoptadas no implican el cierre de la institución. Podrá continuar con sus actividades académicas mientras atiende las obligaciones impuestas.