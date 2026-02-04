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Video captó el brutal ataque de taxista con un bate contra joven de 23 años en Bello, Antioquia

La víctima fue atacada por el conductor de un taxi y sus acompañantes tras un incidente de tránsito en el sector de Niquía.

Noticias RCN

abril 02 de 2026
03:14 p. m.
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Un leve accidente de tránsito se convirtió en una brutal agresión que mantiene a un joven de 23 años luchando por su vida en la Clínica Antioquia de Itagüí.

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José Julián Fitzgerald permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con respirador mecánico después de ser atacado con un bate por el conductor de un taxi y otros ocupantes del vehículo en el municipio de Bello, Antioquia.

Los hechos ocurrieron cerca a la glorieta de Niquía, cuando el vehículo en el que se desplazaba José Julián junto a sus compañeros de trabajo fue embestido por detrás por un taxi.

Según el relato de los padres, padres de la víctima, tras el impacto los ocupantes del taxi propusieron resolver el incidente de manera irregular.

Ellos le dicen que dejen eso así, que ellos van a arreglar con plata, que ellos se quieren ir.

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Así fue el brutal ataque a bate de un taxista contra un joven en bello

La situación escaló violentamente cuando el conductor del taxi extrajo un bate e inició el ataque.

El conductor del taxi va y saca un bate y le da a mi hijo y le da también al conductor del vehículo donde ellos se transportaban", denunció la familia.

Como resultado de la agresión, José Julián quedó en estado crítico. "Él en ese momento continúa en UCI con respirador mecánico, con ventilación mecánica.

El conductor del vehículo donde se transportaba José Julián también resultó herido en el ataque, aunque su estado de salud no fue especificado.

Los presuntos agresores abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades, según confirmó la Alcaldía de Bello.

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Familia denuncia presunta omisión en el ataque a bate

La familia no solo enfrenta la angustia por el estado de salud de su hijo, sino que también denuncia una presunta omisión de las autoridades en el caso.

Nosotros queremos primero que Julián se recupere, que es lo que más nos importa, como te habíamos dicho, pero también que haya justicia", expresaron los padres.

Según información oficial, los presuntos agresores huyeron mientras llegaba el apoyo policial al sector de Niquía.

Hasta el momento no se ha reportado la captura de los responsables ni se han dado detalles sobre el avance de las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Bello sobre la violencia vial y la respuesta de las autoridades ante este tipo de situaciones que pueden terminar en tragedias.

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