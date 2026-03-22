En Santander, la Fiscalía General de la Nación logró reunir pruebas que permitieron esclarecer unos macabros hechos contra un menor de edad.

La investigación dejó al descubierto una serie de abusos que se habrían prolongado durante varios meses, dentro del mismo hogar de la víctima.

Hombre abusó a un niño de 11 años durante meses y grabó todos los ataques en Santander

Según la Fiscalía, un hombre es señalado de abusar sexualmente de un niño de 11 años, hijo de su pareja sentimental, en hechos ocurridos en una vivienda ubicada en la vereda Palmera, en el sector de Ruitoque.

De acuerdo con la investigación, las agresiones se presentaban, al parecer, cuando la madre del menor salía a trabajar, momento en el que el niño quedaba bajo el cuidado del señalado agresor.

En esas circunstancias, el menor habría sido sometido a los vejámenes dentro de la vivienda que compartían.

El hombre grababa todos los abusos al niño con su celular

Las autoridades indicaron que estos hechos no fueron aislados. Según lo establecido, las conductas se habrían presentado de manera reiterada desde junio de 2025 y se habrían prolongado hasta enero de 2026.

Además, dentro del material probatorio, se presume que el investigado utilizaba un teléfono celular para grabar las agresiones a las que sometía al menor.

Con estas evidencias, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevó a cabo la captura del presunto implicado el pasado 18 de marzo en el barrio Ciudad Valencia, en el municipio de Floridablanca.

Tras su detención, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento agravado. Durante el proceso, el hombre admitió su responsabilidad frente a los hechos.

Por decisión judicial, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el caso en su contra.