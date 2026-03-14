Incendio vehicular generó pánico en la vía Bogotá – La Calera: autoridades atienden una fuga de GLP

He revisado el texto y he corregido los errores de ortografía, acentuación y digitación encontrados, manteniendo intacta la estructura de párrafos y el contenido original:

El accidente que derivó en el incendio de un vehículo tipo cisterna, en el kilómetro seis de la vía Bogotá – La Calera, generó pánico entre los habitantes del sector, poco antes del mediodía de este sábado, 14 de marzo.

El siniestro se registró a la entrada del Hotel Sukha Resort; lo que mantuvo a su personal y a algunos de sus huéspedes atrapados, hasta que unidades de bomberos atendieron la emergencia.

Bomberos de las estaciones de Chapinero y Ferias, junto al Equipo Técnico de Rescate y Aeronaves No Tripuladas, lograron controlar el incendio que afectó la capa vegetal, con maniobras de contención y han venido adelantando maniobras de taponamiento, ante una pequeña fuga de GLP.

¿Qué dicen los bomberos sobre el estruendo que se escuchó en el sector?

De acuerdo con el personal de bomberos que atendió la emergencia en el área, los dos estruendos que reportaron testigos en el lugar del accidente fueron las llantas del vehículo explotando, no su contenido.

Por suerte, conductor y asistente de manejo se encuentran fuera de peligro e ilesos tras caer de la parte alta del camino a la entrada del hotel. Una situación que, según los habitantes del sector, se ha registrado antes.

“De momento”, explicaron las unidades de bomberos en el área, “no hay personas lesionadas ni afectación en la estructura de la edificación. Estamos en proceso de investigación sobre lo sucedido. Al momento de llegar nos encontramos con un vehículo en llamas, que transportaba GLP: gas licuado de petróleo”.

¿Qué hay de la fuga de GLP registrada en el lugar del accidente?

Los bomberos que atienden el siniestro insisten en que “la situación ya está siendo controlada. Se presentó un incendio interfaz que afectó un poco la vegetación, pero ya logramos controlarlo. No hay de qué preocuparse. En el sitio tenemos 35 unidades de bomberos, dos máquinas extintoras, dos carrotanques, una máquina de materiales peligrosos”.

Encontraron que “por el impacto del vehículo se registró una perforación en el tanque, pero la fuga ya está siendo controlada por el grupo de materiales peligrosos y no hay acumulación de gas, así que no hay de qué preocuparse”.