Artefacto incendiario fue dejado al interior de un bus del SITP, muy cerca del aeropuerto El Dorado

Poco antes del mediodía del sábado, 14 de marzo, en la localidad de Engativá, muy cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, las autoridades atendieron una llamada de emergencia por un objeto extraño que habría sido dejado al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp).

En un primer momento llegó a creerse que se trataba de un artefacto explosivo; motivo por el que las autoridades acordonaron la zona y evacuaron a las personas que se encontraban en viviendas aledañas.

Noticias RCN llegó al lugar de los hechos y, en exclusiva, conoció una serie de grabaciones sobre lo ocurrido en el sector:

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