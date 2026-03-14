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Artefacto incendiario fue dejado al interior de un bus del SITP, muy cerca del aeropuerto El Dorado

Las personas en viviendas aledañas fueron desalojadas. El área se encuentra acordonada.

Foto: Noticias RCN
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Noticias RCN

marzo 14 de 2026
12:13 p. m.
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Poco antes del mediodía del sábado, 14 de marzo, en la localidad de Engativá, muy cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, las autoridades atendieron una llamada de emergencia por un objeto extraño que habría sido dejado al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp).

En un primer momento llegó a creerse que se trataba de un artefacto explosivo; motivo por el que las autoridades acordonaron la zona y evacuaron a las personas que se encontraban en viviendas aledañas.

Noticias RCN llegó al lugar de los hechos y, en exclusiva, conoció una serie de grabaciones sobre lo ocurrido en el sector:

Noticia en desarrollo…

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