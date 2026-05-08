Al menos seis concejales más de Obando amenazados por bandas locales

La violencia golpea de nuevo al norte del Valle del Cauca. La concejal y presidenta del Concejo de Obando, Milady González Villada, fue asesinada a disparos por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El ataque ocurrió en plena vía pública, cuando los sicarios la llamaron a la salida de un establecimiento comercial y le dispararon.

González, integrante del partido Centro Democrático, había denunciado amenazas desde hace seis años y contaba en el pasado con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como chaleco antibalas y botón de pánico, aunque al parecer ya no tenía esquema vigente.

Seis concejales más bajo amenaza

La Personería municipal denunció que al menos seis concejales de Obando han sido mencionados en panfletos difundidos por estructuras delincuenciales locales que se disputan el control de rentas del narcotráfico.

Las intimidaciones también alcanzan a líderes sociales, contratistas de la alcaldía y funcionarios de la administración municipal. La situación ha generado desplazamientos de familias que abandonan el municipio para escapar de las amenazas. Según la denuncia, más del 70% de los integrantes del Concejo de Obando se encuentran amenazados y ninguno cuenta con esquema de seguridad.

Recompensa y alerta temprana

La gobernación del Valle del Cauca ofreció 100 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables del crimen. La principal hipótesis apunta a bandas locales que operan en la región, aunque también hay presencia de grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

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La Defensoría del Pueblo recordó que existe una alerta temprana vigente para el norte del departamento, donde se han registrado hostigamientos contra la Policía y un incremento del reclutamiento forzado de menores. La defensora nacional, Iris Marín, advirtió que las disidencias del frente Jaime Martínez ejercen control territorial y prácticas de “gobernanza criminal” en Jamundí y municipios vecinos.

El asesinato de Milady González se suma a una serie de ataques contra militantes del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe denunció que el senador Carlos Manuel Meisel Vergara recibió amenazas de muerte, en un contexto donde al menos cuatro miembros de esa colectividad han sido asesinados y más de 70 reportan intimidaciones.