CANAL RCN
Colombia

Expresidente de Fedegán fue capturado en Atlántico por concierto para delinquir agravado

De acuerdo con la entidad, en contra de Jorge Visbal Martelo había una orden de captura vigente.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

enero 08 de 2026
05:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía del departamento de Atlántico informó el jueves, 8 de enero, que el expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) Jorge Visbal Martelo, fue capturado en operativos de control y registro realizados en el municipio de Ponedera.

Así lo confirmó la entidad, a través de un comunicado compartido en sus canales oficiales: “Uniformados de la Policía Nacional verificaron los antecedentes del ciudadano JORGE ANIBAL VISBAL MARTELO, evidenciando una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca”.

La orden que pesaba en su contra, según la entidad, es por el delito de concierto para delinquir agravado. Motivo por el que “el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de adelantar los procedimientos legales correspondientes”.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Desmantelan red que enviaba mujeres del Valle del Cauca a Noruega para explotación sexual

Bogotá

Revelan imágenes impactantes de residuos biológicos arrojados por clínica estética en Suba

Antártida

Buque científico de Colombia que va a la Antártida no ha podido llegar a puerto por las condiciones climáticas en Punta Arenas

Otras Noticias

Astrología

"Va a ser el año de la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente tras el inicio del 2026

Mhoni Vidente analizó lo que podría ocurrir en el nuevo año y realizó afirmaciones contundentes. Estos son los detalles.

Estados Unidos

Vicepresidente de los Estados Unidos evaluó positivamente la llamada entre Petro y Trump ¿Qué dijo Francia?

Los presidentes de Colombia y los Estados Unidos acordaron reunirse de manera presencial en la Casa Blanca tras su primera conversación.

Automovilismo

La línea verde que confundió a muchos conductores en la vía: qué es y multa por ignorarla

Fútbol Profesional Colombiano

"Ya están notificados": alarmas encendidas porque otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano se podría quedar sin estadio

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio