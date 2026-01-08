Expresidente de Fedegán fue capturado en Atlántico por concierto para delinquir agravado
De acuerdo con la entidad, en contra de Jorge Visbal Martelo había una orden de captura vigente.
Noticias RCN
05:38 p. m.
La Policía del departamento de Atlántico informó el jueves, 8 de enero, que el expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) Jorge Visbal Martelo, fue capturado en operativos de control y registro realizados en el municipio de Ponedera.
Así lo confirmó la entidad, a través de un comunicado compartido en sus canales oficiales: “Uniformados de la Policía Nacional verificaron los antecedentes del ciudadano JORGE ANIBAL VISBAL MARTELO, evidenciando una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca”.
La orden que pesaba en su contra, según la entidad, es por el delito de concierto para delinquir agravado. Motivo por el que “el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de adelantar los procedimientos legales correspondientes”.
Noticia en desarrollo...