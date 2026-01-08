Expresidente de Fedegán fue capturado en Atlántico por concierto para delinquir agravado

La Policía del departamento de Atlántico informó el jueves, 8 de enero, que el expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) Jorge Visbal Martelo, fue capturado en operativos de control y registro realizados en el municipio de Ponedera.

Así lo confirmó la entidad, a través de un comunicado compartido en sus canales oficiales: “Uniformados de la Policía Nacional verificaron los antecedentes del ciudadano JORGE ANIBAL VISBAL MARTELO, evidenciando una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca”.

La orden que pesaba en su contra, según la entidad, es por el delito de concierto para delinquir agravado. Motivo por el que “el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de adelantar los procedimientos legales correspondientes”.

Noticia en desarrollo...