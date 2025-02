Expresidente del Senado Juan Diego Gómez niega vínculos con 'Papá Pitufo'

Juan Diego Gómez Jiménez respondió a las denuncias que lo vinculan con el zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, cuando se desempeñaba como presidente del Senado en el periodo de 2021 a 2022.

“No tengo, ni he tenido jamás, relación alguna con el ciudadano Diego Marín. No he recibido nunca dineros provenientes de algún miembro de la Policía Nacional, en actos de corrupción, como de manera injuriosa y calumniosa, lo señalan algunos miembros del Gobierno Nacional”, aseguró el exsenador Gómez.

Esta comunicación del excongresista llega después de que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, lo señalara a él y varios integrantes de la Policía de, presuntamente, ser parte de una red de corrupción que manejaba el contrabando del Puerto de Barranquilla.

Juan Diego Gómez denuncia presunta campaña de desprestigio en su contra

Además de negar vehementemente su relación con el contrabandista, Gómez Jiménez aseguró que las acusaciones hechas en su contra por Idárraga se trataban de una presunta campaña de desprestigio por parte de la Presidencia de la República.

"Desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la misma entidad, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio en mi contra, que carece de fundamento", aseguró Gómez.

Aseguró sentirse "absolutamente tranquilo" y estar dispuesto a colaborar con las autoridades competentes de ser necesario.

Dijo que cuando era presidente del Senado, habría denunciado presuntas irregularidades de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“En manos de mi abogado, dentro del ejercicio del derecho, quedan las acciones penales y civiles correspondientes, por cada uno de estos actos mencionados”, dijo Gómez a través de un comunicado.

Lo que Andrés Idárraga dijo sobre el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez

A través de un trino desde su cuenta de X, el funcionario de Transparencia publicó una serie de audios que, según afirmó, hacían parte del expediente contra ‘Papá Pitufo’ desde 2022 y que eran parte de lo dicho por denunciantes miembros de la Policía Fiscal y Aduanera que declararon bajo gravedad de juramento ante un fiscal.

De acuerdo con lo publicado por Idárraga, en el entramado de corrupción que manejaba el Puerto de Barranquilla estaban, presuntamente, implicados varios miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero y el expresidente del Senado Juan Diego Gómez.

“Les pasamos a nuestros aliados para no tener problemas y al coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero, para que nos cubra y que no se nos olvide el presidente del Senado, Juan Diego Gómez”, se puede escuchar en lo publicado por el funcionario de Presidencia.