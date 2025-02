Andrés Idárraga denuncia que un expresidente del Senado y coronel de la Policía estarían implicados con 'Papá Pitufo'

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, se pronunció sobre el nuevo presunto escándalo de corrupción que rodea varios gobiernos, entre ellos, la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro.

“Esta denuncia no solo llegó el día de ayer a la Secretaría de Transparencia, sino que, también me informan, fue aportada al expediente contra el señor Diego Marín Alias “Pitufo” en octubre de 2022 acusando a un alto oficial de la policía y a una persona que para ese entonces era senador”, aseguró Idárraga.

Al parecer, según la denuncia, ‘Papá Pitufo’ en el negocio de contrabando manejado desde el Puerto de Barranquilla están implicados un expresidente del Senado y un subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera.

Los funcionarios que, según Idárraga, están implicados en el escándalo de ‘Papá Pitufo’

A través de un video publicado en su cuenta de X, el secretario de Transparencia dijo que en el Puerto de Barranquilla se manejaba una red de control del contrabando manejada por, al parecer, el mayor Javier Díaz Munive junto con un intendente y dos subintendentes.

Según Idárraga, lo escuchado en el audio es parte de lo dicho por denunciantes miembros de la Policía Fiscal y Aduanera que declararon bajo gravedad de juramento ante un fiscal.

“Paola usted se me encarga del área administrativa y de los traslados de la gente que no cumplan con lo que exigimos, Estrella usted se me encarga de los importadores y el comercio de centro a ver como les sacamos plata y Pérez usted se me va a encargar de todas las guías y me cobra por cada una, y quien no pague le hace la aprehensión”, se puede escuchar en el audio publicado por Idárraga.

Además, los uniformados implicados, al parecer, cobraban vacunas a los empresarios para no hacerles controles aduaneros.

De acuerdo con el audio, en el entramado de corrupción estarían implicados el coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero y el expresidente del Senado Juan Diego Gómez.

“Les pasamos a nuestras aliados para no tener problemas y al coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero, para que nos cubra y que no se nos olvide el presidente del Senado, Juan Diego Gómez”, se puede escuchar en lo publicado por el funcionario de Presidencia.

'Papá Pitufo' habría entregado $1.000 millones a oficiales de la Policía Fiscal, de la Dian y de la Fiscalía

El el general (r) Juan Carlos Buitrago, quien se desempeñó como director de la Policía Fiscal y Aduanera, aseguró en Noticias RCN que se lograron reunir 17 elementos de prueba que señalan que el Zar del Contrabando había entregado 1.000 millones de pesos a funcionarios de la Policía Fiscal, la Fiscalía y la Dian.

“Dentro de esas evidencias hay una versión en palabras del mismo ‘Pitufo’ a uno de los agentes encubierto donde manifiesta que él logró sacar al general Juan Carlos Buitrago de la Policía Fiscal y Aduanera a través de contactos realizados mediante el hermano del ministro de Defensa en su oportunidad y de otras personas cercanas al presidente Duque”, aseguró el general (r) Buitrago.