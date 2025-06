Expresidentes de Colombia cierran frente en contra de la consulta popular vía decreto

El Gobierno Nacional anunció la intención de presentar la consulta popular vía decreto, esto después de que el Congreso de la República emitiera el concepto favorable del texto presentado por la Casa de Nariño.

Ante lo anterior han sido varias las voces que han se pronunciado criticando la decisión del presidente Petro y que han asegurado que se trata de una violación de la separación de oderes en Colombia.

Los mensajes que han enviado los expresidentes sobre la consulta popular por decreto

La mayoría de expresidentes concuerdan en que la idea de una consulta popular por decreto es improcedente.

Juan Manuel Santos aseguró que es momento para la unión: “Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”, aseguró a través de su cuenta de X.

En la misma línea el expresidente Álvaro Uribe aseguró que son las instituciones quienes deben tomar decisiones oportunas en este momento pues asegura que la intención del gobierno Petro es una amenaza: “Colombia hoy enfrenta una amenaza democrática que requerirá decisiones oportunas de las instituciones constitucionales. Hoy Colombia debe alertarse para frenar la nueva arremetida con las instituciones y la ciudadanía”.

Iván Duque por su parte pidió a la Registraduría no tramitar esta consulta: “¿Qué tenemos que hacer los colombianos? Primero, pedirle a la organización electoral que no se preste para hacer ninguna convocatoria de ninguna consulta, hasta tanto las instituciones no se manifiesten a plenitud y con toda la contundencia. Ya lo hizo el Senado y ahora también tendrán que hacerlo las cortes”.

Asimismo, el expresidente Andrés Pastrana dijo que el actual jefe de Estado podría ser un dictador: “Si esto prospera, Petro se convierte en dictador al mejor estilo de Chávez y Nicolás Maduro. Los colombianos y sus instituciones no lo vamos a permitir”.

Lo que afirmó el presidente Petro sobre la consulta popular

En una alocución pública, el jefe de Estado dejó claro que no dará marcha atrás en su intención de que el pueblo colombiano se pronuncie sobre temas clave, y advirtió que será la Corte Constitucional la que definirá si el decreto es legal.

Petro expresó su confianza en que el alto tribunal respalde el camino que ha decidido tomar.

Ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana (…) Y ojalá la Corte Constitucional entonces nos ayude en restablecer no sólo este principio del Estado Social de Derecho, sino el principio de la soberanía popular que reza la Constitución