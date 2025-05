Consulta popular del Gobierno, en horas decisivas: ¿cómo van las cuentas en el Senado?

La discusión sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional entró en una fase clave. Aunque estaba programada para comenzar a las 2:00 p. m., la sesión del Senado arrancó cerca de las 5:00 p. m. y a esta hora continúa con posiciones divididas y múltiples movimientos políticos que podrían cambiar el rumbo del debate.

Desde el Capitolio, la periodista Katherin Leal reporta que los partidos políticos siguen ajustando sus posturas. Durante la sesión, ha cobrado fuerza una nueva propuesta respaldada por toda la bancada del Partido de la U: revivir la reforma laboral a través de la apelación, lo cual haría innecesario avanzar con la votación de la consulta popular.

¿Cómo van las cuentas en el Senado para la Consulta Popular?

Y mientras eso ocurre en la plenaria, en Noticias RCN se hace el conteo voto a voto. Maritza Aristizábal, editora política, ha hablado con decenas de congresistas en las últimas horas. “Anoche, si la decisión la hubiera tomado el Senado, la consulta habría pasado. Pero hoy las cuentas cambiaron”, señaló.

Según el balance más reciente, el escenario es un empate técnico:

Ayer: 47 senadores por el sí, 46 por el no y 12 indecisos.

Hoy: 44 por el sí, 49 por el no y 7 indecisos.

¿Por qué la diferencia? Algunos congresistas que ayer estaban firmes, hoy ya no votarían. Uno de los cambios clave fue el del senador liberal Carlos Chacón, quien pasó del sí al no. A él se sumaron dos miembros del Partido de la U, Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, que también se inclinaron por el no.

Por el lado del sí, se sumaron John Besaile y Julio Elías, también del Partido de la U, pero se restaron cuatro congresistas: Temístocles Ortega (Cambio Radical), Carlos Trujillo, Liliana Benavides y Miguel Ángel Barreto (Conservador), cuyos partidos decidieron apoyar el no y les exigieron cumplir la ley de bancadas.

Los indecisos, por su parte, podrían inclinar la balanza. En este grupo se encuentran tres senadores del Mira, uno del Partido de la U, dos de ASI y uno de las minorías indígenas. A ellos apuntan ahora todas las miradas.

La plenaria del Senado tiene previsto votar este miércoles si da o no concepto favorable a la consulta popular impulsada por el Gobierno. Y en Noticias RCN seguiremos en directo el minuto a minuto de esta definición.