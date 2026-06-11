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Mellizas resultaron heridas por una bala durante procedimiento policial en Cali: una está en estado crítico

Las menores se encontraban en su vivienda cuando el proyectil atravesó una ventana.

Valentina Bernal

noviembre 06 de 2026
12:51 p. m.
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Una familia del barrio San Francisco, en Cali, vive momentos de angustia luego de que sus dos hijas mellizas resultaran heridas durante un procedimiento policial ocurrido en la madrugada del martes 3 de noviembre.

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Según la denuncia de sus familiares, las niñas estaban dentro de su casa cuando, en medio de lo que habría sido una asonada contra la Policía, uno de los uniformados accionó su arma de fuego. El proyectil habría atravesado una ventana de la vivienda y alcanzado a las menores.

¿Cómo resultaron heridas las dos hermanas?

Jennifer, la madre de las menores, relató que todo ocurrió mientras se encontraba dentro de la vivienda. Después de escuchar lo sucedido, se dirigió hacia la cocina y poco después vio bajar a una de sus hijas con sangre en el rostro.

Cierro la puerta y me voy hacia la cocina, ya viene bajando una de las niñas, tapándose el ojito con sangre.

La situación fue aún más angustiante cuando una amiga de la familia subió a revisar al bebé y encontró a la otra menor también herida.

Cuando una amiga sube a ver el bebé, se encuentra con que allá está la otra niña herida con el ojito.

De acuerdo con la versión familiar, el disparo habría impactado a una en uno de sus ojos y el proyectil quedó alojado en su cabeza. La niña sufrió un trauma craneoencefálico severo y permanece en una unidad de cuidados intensivos.

Una de las niñas permanece en estado crítico

La gravedad de las lesiones mantiene en alerta a sus familiares. Según explicó su madre, los médicos le informaron que la menor perdió uno de sus ojos y presenta varios traumatismos en la cabeza.

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Los doctores dicen que ella perdió un ojito porque como el tiro le entró a un ojito, perdió un ojito, tiene varios traumas en la cabeza.

Su hermana Emily también resultó afectada. Según la denuncia de la familia, los fragmentos de vidrio que se desprendieron de la ventana le causaron lesiones en uno de sus ojos, con compromiso de la córnea. La menor deberá ser sometida a una intervención quirúrgica.

Fiscalía investiga lo ocurrido durante el procedimiento policial

Frente a este caso, la Policía informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió las diligencias para establecer cómo se produjeron las lesiones y reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por ahora, la investigación deberá determinar de dónde provino el disparo, cómo se desarrolló el procedimiento policial y si hubo alguna responsabilidad por parte de los uniformados.

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