Expulsaron de Colombia a alias Lobo Menor, implicado en magnicidio de Fernando Villavicencio

El pasado 17 de marzo, se dio un importante anuncio. Las autoridades capturaron a Ángel Esteban Aguilar Morales, más conocido como ‘Lobo Menor’, pieza clave en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador.

‘Lobo Menor’ fue sorprendido tras salir de Medellín y llegar a México con un pasaporte colombiano falso. Arribó a suelo norteamericano en aras de expandir los tentáculos criminales de las bandas con las que tiene nexos.

‘Lobo Menor’, la mente detrás del magnicidio

Le siguieron el rastro durante dos meses hasta que finalmente lo acorralaron en el aeropuerto Benito Juárez. Hace parte de ‘Los Lobos’, banda ecuatoriana dedicada al narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen trasnacional.

Sumado a ello, habría tenido participación en el magnicidio de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en Quito. El candidato recibió varios disparos que acabaron con su vida.

El crimen se perpetró 11 días antes de la contienda que dejó como ganador a Daniel Noboa. Aparte de Aguilar, otros implicados son Carlos Edwin Angulo o ‘Invisible’ y Wilmer Chavarría o ‘Pipo’.

La participación de ‘Lobo Menor’ habría sido la de realizar seguimientos, gestionar pagos y darles órdenes a los sicarios. Por lo tanto, fue señalado como autor intelectual.

Intentó entrar a México con documentos falsos

Un año atrás del magnicidio, había cumplido la mitad de la pena de una condena de 2013. Un juez autorizó la libertad condicional, lo cual le permitió retornar al mundo de la criminalidad.

Aparte de estar vinculado a ‘Los Lobos’, tiene relación con las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’ y el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Tras el arresto en México, retornó a Colombia para quedar bajo el control de la Policía y Migración.

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, se llevó a cabo la expulsión mediante un robusto esquema de seguridad que lo llevó hasta el Aeropuerto El Dorado. Desde Bogotá, tomó un vuelo chárter rumbo a Ecuador.