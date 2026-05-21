Yulixa Toloza iba muerta en el carro cuando la dueña de la estética usó su celular para engañar a la amiga

Son escalofriantes los nuevos detalles revelados en el caso de Yulixa Toloza, conforme avanza la investigación.

La fiscal del caso, Juana Acosta, expuso en la audiencia de legalización de captura que el celular de la víctima fue manipulado deliberadamente para evitar sospechas sobre su muerte tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina.

Asimismo, reveló que, de forma cruel y sistematizada, la dueña de la estética, María Fernanda Delgada y su esposo, Edinson Torres, usaron el celular de la víctima para intentar engañar a una de sus amigas haciéndose pasar por ella cuando ya estaba muerta.

Dueña de la estética se hizo pasar por Yulixa Toloza cuando ya estaba muerta

Según reveló la fiscal, los mensajes que las amigas de Toloza recibieron después de la cirugía, en los que supuestamente ella informaba que iba camino a una clínica, habrían sido escritos por la propia dueña del establecimiento ilegal, junto con su esposo.

Se evidenciaron comunicaciones anómalas desde un teléfono celular de la víctima, los cuales no corresponden ni a patrones habituales de interacción, incrementándose las dudas sobre la veracidad del supuesto traslado informado.

De acuerdo con la cronología de los hechos y la reconstrucción de la ruta de escape, estos mensajes que se registraron desde las 8:54 a las 9:21 de la noche cuando Yulixa Toloza ya había muerto e iba en el vehículo desde el que la arrojaron a un costado de la carretera entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca:

-Dueña estética del celular de Yulixa: “Voy casa” / “Tengo sueño”

-Amiga Yulixa: “Contéstame, por favor” / “Voy a traer a la Policía”

- Dueña estética del celular de Yulixa: “Voy vomitando. Señor me lleva al hospital” “Ayuda” / “Voy sin batería”

-Amiga Yulixa: “A cuál hospital” / “Y voy”

El expediente del caso evidencia la planeación para ocultar la muerte de la víctima, utilizando su teléfono móvil para generar una falsa narrativa sobre su paradero. Esta manipulación buscaba ganar tiempo mientras trasladaban el cuerpo sin vida de Toloza.

La crueldad y el sufrimiento al que fue sometida Yulixa Toloza

La fiscal Acosta describió las horas de sufrimiento que padeció la víctima antes de fallecer.

La mencionada ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado, episodios y pérdida de conciencia.

Adicionalmente, la investigación reveló que los empleados de la clínica clandestina proporcionaron versiones contradictorias sobre el real estado de salud de Toloza y el traslado de su cuerpo.