CANAL RCN
Colombia Video

Cantante de banda de rock quedó en libertad a pesar de ser un presunto abusador serial en Bogotá

Se cree que al menos cinco mujeres fueron víctimas de este hombre. ¿Por qué lo dejaron en libertad?

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 26 de 2026
07:50 a. m.
Una jueza de control de garantías dejó en libertad a Jonathan Hernández Velasco, vocalista de una reconocida banda musical de rock en Bogotá, señalado como presunto abusador serial de mujeres.

La decisión se fundamentó por vencimiento de términos, dado que pasaron más de 300 días sin que hubiese un sentido de fallo.

Engaños y suministro de drogas: así habría operado

Con base en las investigaciones, Hernández les habría suministrado a sus víctimas un cóctel de medicamentos y drogas con el objetivo de dejarlas en estado de indefensión para posteriormente abusarlas.

Los testimonios reposan en el expediente del proceso y fueron expuestos durante las audiencias, las cuales fueron conocidas por Noticias RCN. Las víctimas fueron contactadas por redes sociales, desde donde las habría engañado.

“Estaba confiando en nuestro sistema de justicia en Colombia para que se hiciera el debido proceso en contra de una persona que a mí me hizo mucho daño”, rechazó Ana, una de las víctimas identificadas.

Víctimas exigen justicia

Se tienen registros de al menos cinco mujeres que fueron víctimas de Hernández. Adriana Moreno, abogada con énfasis en violencia de género, sostuvo que esta decisión genera un peligro para las víctimas, así como un fallo en los procedimientos judiciales.

Hernández es cofundador de Electric Mistakes y fue capturado a mitad de 2023 en La Calera, Cundinamarca. Las denuncias en su contra se remontan a hechos presuntamente ocurridos desde 2019 y las víctimas oscilan entre los 20 y 30 años.

“Para ganarse su confianza, las llevaba a su casa o a fiestas y les ofrecía bebidas con algún tipo de medicamento controlado. Las ponía en incapacidad de resistir y las abusaba sexualmente (…) Habría usado sus redes sociales para realizar falsos ofrecimientos laborales”, sostuvo la fiscal del caso.

Las mujeres aseguraron que tras consumir las sustancias, sintieron malestar, lagunas, dolores de cabeza y mareo. Al despertar, estaban sin ropa y en la casa del cantante.

