Extranjero irrumpió en vivienda y con múltiples objetos asesinó a una mujer de 78 años

En el municipio de Sahagún, Córdoba, una mujer de 78 años fue asesinada dentro de su casa por un extranjero que utilizó un engaño para ingresar al inmueble.

El crimen ocurrió el pasado 23 de agosto en el barrio Simón Bolívar, y el presunto agresor fue identificado como Douglas José Loaiza Acosta, alias Douglas, quien fue capturado poco después de cometer el ataque y hoy enfrenta cargos por feminicidio agravado.

Extranjero irrumpió en vivienda y con múltiples objetos asesinó a una mujer

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Seccional Córdoba, el hombre llegó hasta la residencia de la víctima y derribó la puerta para ingresar.

Una vez adentro, habría afirmado que su nieto había sido asesinado, con el objetivo de desorientarla y ganarse su confianza.

Tras el engaño, el sujeto arremetió contra la mujer en múltiples ocasiones utilizando un arma cortopunzante y otros objetos, provocándole heridas graves que comprometieron su vida. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos y la violencia del ataque.

La mujer no murió en el lugar de los hechos

La víctima fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Sahagún y posteriormente remitida a un hospital en Montería, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Luego de cometer el crimen, el agresor intentó escapar del lugar, lo que desencadenó una persecución que culminó con su captura por parte de las autoridades.

Alias Douglas negó su responsabilidad durante las diligencias, a pesar de las pruebas recolectadas y el testimonio de personas que presenciaron el hecho.

Pero un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural en su contra, mientras avanza el proceso judicial.