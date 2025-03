La condena de un inocente: Fabián Ramos pagó 10 años de prisión al ser confundido con un guerrillero

Es la pena de un inocente la que marca la historia de Fabián Ramos, quien nació hace 43 años en la vereda Caño Rayado, en Puerto Lleras, Meta; un lugar apartado donde vio correr la vida entre el sol, la tierra y el conflicto armado.

“Combatían ellos y yo con mi mamá escondido en la casa, de pronto una bala perdida. Siempre con la zozobra de pronto una bomba, tiros, siempre con temor”, relata Fabián.

Su mayor anhelo era ver a su madre, Blanca Luz Montoya, feliz y sin preocupaciones. “Sacarla también adelante, ver por ella, yo era el que la ayudaba. Otros hermanos la ayudaban también, pero yo era el que estaba pendiente.

Y es que siendo un niño llegó la primera tragedia de su vida, el frente 43 de las Farc secuestró y asesinó a su papá. Un dolor que nunca pudo sanar ya que jamás pudo darle el adiós que se merecía.

“La guerrilla del frente 43 lo echó en un carro, se lo llevaron y lo desaparecieron y no supimos nada más de él”, dice.

En 2003, caminando junto a su tío Rogelio por el pueblo, que no quiso abandonar, el drama tocó nuevamente la puerta de su vida. Un retén del Ejército los detuvo y, en una ironía, los acusó de pertenecer al mismo grupo armado que años atrás le había quitado la vida a su papá.

“De una vez el Ejército nos empapeló, nos colocaron los fusiles para que firmáramos unos papeles. Esa fue la primera vez, nos empapelaron y de ahí a Villavicencio”, cuenta.

Fabián pensó que todo era un error y que pronto lo liberaría, pero no fue así. Los vecinos reunieron firmas y fondos para pagar a un abogado que los defendiera. Finalmente, tras casi un año de cárcel, fueron liberados.

“Pagamos un año de cárcel, nos cogieron porque se les dio la bendita gana”, relato Rogelio Ramos, tío de Fabián.

Fabián dice que lo acusaron de ser alias Cachirre, un comandante de la guerrilla, pero a los ojos de sus vecinos, siempre ha sido sinónimo de honestidad y trabajo arduo. Para ellos nunca hubo dudas de su buen corazón.

Fabián fue detenido por segunda vez como si fuera 'Mauricio Pitufo'

Cinco años después, Fabián, quien ya había quedado marcado por la injusticia, fue detenido nuevamente, esta vez acusado de ser alias Mauricio Pitufo, un supuesto comandante de las Farc, responsable de un atentado terrorista en el Hotel Acapulco de Puerto Toledo, Meta, en el que murieron seis personas, entre ellos 2 niños y 4 militares.

“Cuando iba a sacar el pasado judicial para trabajar en una petrolera, de una vez (me dijeron): tienen orden de captura”, señala.

Nunca entendió por qué lo detenían, jamás había hecho daño a nadie. A pesar de su total inocencia, era confundido con un hombre que nunca conoció.

“Me hacen una audiencia y ahí resulta alias Mauricio Pitufo, frente 43, yo quedé sorprendido. Yo no soy Mauricio Pitufo y un jefe menos. Claro, uno se sorprende”, contó Fabián.

En medio de irregularidades judiciales, fue condenado a 57 años de prisión por un crimen que no cometió. Su vida, marcada por la injusticia, entró en una nueva etapa de lucha.

“Me condenaron a 57 años, yo quedé frío. Decía dentro de mí: ¿por qué tengo que pagar toda esa condena? yo no debo nada, no pertenezco, soy un hombre trabajador. (Era) el mismo (frente) que se había llevado a mi papá (…) cómo cree que haciendo eso voy a meterme a la guerrilla, no. Ni que estuviera loco, soy un hombre trabajador”, dice.

Es ahí donde comenzó la verdadera batalla de Fabián Ramos. Durante diez años intentó que la justicia diera frutos, aunque estuviera atrapado tras las rejas.

