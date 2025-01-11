Encuentran petardos en las instalaciones de tres concurridas tiendas de Falabella en Bogotá

A través de un comunicado, Falabella informó que entre la noche del viernes 31 de octubre y mañana del sábado 1 de noviembre, se encontraron petardos en las instalaciones de sus tiendas.

En total, se hallaron tres petardos ubicados en La Felicidad, Titán y Centro Mayor. Falabella indicó que tan pronto se conoció esta información, hubo comunicación con las autoridades para que tomaran las respectivas acciones relacionadas con el manejo técnico e investigaciones correspondientes.

¿En qué tiendas se encontraron los petardos?

La compañía se basó en lo recomendado por los expertos y activó los protocolos pertinentes: “Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente”.

“La tienda está cerrada temporalmente por una revisión preventiva de seguridad. Estamos trabajando junto con la administración del centro comercial para reabrir lo antes posible”, señaló Falabella al responderle a un usuario que necesitaba hacer compras en el punto de Centro Mayor.

Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad”.

Por su parte, la Policía informó que el Grupo Antiexplosivos se hizo cargo de la situación, garantizando la seguridad de empleados y clientes. Se están recolectando elementos para conocer quién dejó ahí los petardos.

¿Qué tan peligrosos son los petardos?

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) explica en su sitio web que los petardos hacen parte del grupo de fuegos artificiales. Para su uso, se debe contar con un experto en la materia. De lo contrario, se estaría infringiendo la ley y aumentando el riesgo de daños graves.

Puntualmente con los petardos, la entidad explica que son “fuegos artificiales usados para crear estruendos”. De acuerdo con Healthy Children, estos elementos pueden tener un volumen de hasta 150 decibeles. Una explosión puede generar, no solo marcas irreparables externas, sino también daños auditivos permanentes. Las chispas son capaces de prender las prendas de la ropa, generar quemaduras graves y causar lesiones oculares severas.