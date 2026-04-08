Mujeres privadas de la libertad están transformando su futuro con un salón de manicure en Medellín

Mientras cumplen una condena o intentan reconstruir su vida después de salir de prisión, decenas de mujeres en Medellín encontraron una nueva oportunidad para cambiar su futuro.

Lo hicieron a través de un salón de manicure instalado dentro de la cárcel El Pedregal, un espacio que va más allá del aprendizaje de un oficio y que busca abrirles las puertas al empleo y a la reintegración social.

La iniciativa, impulsada por la empresa privada con el apoyo de la Fundación Valora T, ha beneficiado a cientos de mujeres que hoy ven en la capacitación una posibilidad real para empezar de nuevo.

¿Cómo nació esta oportunidad dentro de la cárcel El Pedregal?

Cada martes, un salón de manicure ubicado al interior del centro penitenciario El Pedregal abre sus puertas para recibir a mujeres privadas de la libertad que desean aprender un oficio y prepararse para su regreso a la sociedad.

Lejos de convertirse únicamente en una clase de belleza, este espacio representa un momento para salir de la rutina carcelaria y pensar en un proyecto de vida distinto.

Una de las beneficiarias aseguró que este proceso le permite proyectarse más allá de los muros de la prisión.

Yo creo que esto no es para toda la vida y uno tiene que proyectarse, uno tiene que verse más allá de estas cuatro paredes.

Otra participante explicó que estas jornadas también representan un alivio frente a la cotidianidad de estar privada de la libertad.

Nos saca como que de la realidad de la cotidianidad que vivimos día a día en el proceso de estar privada de la libertad.

¿Qué significa esta capacitación para las internas?

Para muchas de las mujeres, aprender técnicas de manicure significa mucho más que adquirir conocimientos en belleza. Es la posibilidad de acceder a un trabajo cuando recuperen la libertad y demostrar que pueden construir una nueva historia.

Una de las beneficiarias aseguró que el cambio depende de la decisión de cada persona.

El cambio está por nosotros, si realmente somos nosotras quienes queremos cambiar lo podemos hacer.

Otras reconocieron que el principal obstáculo aparece cuando intentan reintegrarse a la sociedad.

Tuve un año sin empleo, sin oportunidades, porque obviamente hay personas que no nos brindan segundas oportunidades.

Otra participante señaló que el estigma continúa incluso después de recuperar la libertad.

Tristemente, afuera hay mucho rechazo, hay mucha discriminación por un error que cometimos.

¿Qué historias hay detrás de este proyecto?

Las beneficiarias coinciden en que detrás de cada proceso judicial existe una historia personal marcada por dificultades, pérdidas y el deseo de salir adelante.

Una de ellas relató que atravesó momentos de depresión durante su condena y que su hija es la principal motivación para cambiar su vida.

He tenido mis momentos de depresión, he tenido mis momentos de debilidad, mi hija me espera allá afuera y ese es el motor que me da a mí la vida del día a día de seguir adelante.

Otra mujer aseguró que, gracias a lo aprendido, hoy puede sostener económicamente a su familia.

Puedo hacerme cargo de mi hijo, puedo estar pendiente de mi hogar y en este momento yo llevo el sustento a mi casa gracias a este arte.

También hizo un llamado a no juzgar a quienes buscan una segunda oportunidad.

¿Cuáles han sido los resultados de la iniciativa?

El proyecto es liderado por la empresa privada y cuenta con el respaldo de la Fundación Valora T, organización que trabaja en procesos de reintegración social y económica para personas privadas de la libertad y pospenadas.

Según explicó su directora, Mónica Gómez, actualmente cuentan con dos salas técnicas de formación de alto nivel.

Hoy contamos con dos salas técnicas de alto nivel para mujeres privadas de la libertad y pospenadas dentro de la casa de la Fundación Valora T y del centro penitenciario.

Durante los últimos dos años, la iniciativa ha desarrollado más de 50 cursos y 1.500 horas de formación, en las que las participantes han recibido capacitación en técnicas de uñas, bioseguridad y atención al cliente.