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Falleció el exjugador de la Selección Colombia y Atlético Nacional, Eduardo Emilio Vilarete

El exgoleador de equipos como Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga falleció a sus 73 años tras presentar complicaciones de salud.

Eduardo Emilio Vilarete
FOTO: FCF | Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

octubre 09 de 2026
07:31 a. m.
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Hay luto en el fútbol profesional colombiano tras confirmarse el fallecimiento del exjugador Eduardo Emilio Vilarete a sus 73 años, tras presentar complicaciones de salud debido a un cáncer que venía enfrentando.

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Vilarete había sido sometido a una intervención quirúrgica en el mes de agosto para realizar una amputación de su pierna izquierda debido a un agresivo sarcoma, razón por la cual directivos del fútbol colombiano y amigos de su carrera lo visitaron en el hospital.

¿Quién fue Eduardo Emilio Vilarete?

Vilarete fue un destacado delantero samario que marcó más de 200 goles oficiales en su carrera. Es uno de los máximos goleadores en la historia de Atlético Bucaramanga con 60 goles y también está en el top 20 de artilleros de Atlético Nacional con 49 tantos.

Representó a la Selección Colombia entre 1976 y 1985, jugando Eliminatorias de 1978 y 1982, así como la Copa América de 1979 y varios compromisos amistosos. En total jugó 20 partidos con la camiseta del combinado nacional y marcó 7 goles.

En su carrera también vistió los colores de Unión Magdalena, Deportivo Pereira y Deportes Tolima en Colombia, mientras que en el fútbol internacional actuó con Liga de Quito y Audaz Octubrino de Ecuador, y Deportivo Pacífico de Perú, donde acabó su carrera profesional.

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