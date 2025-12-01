CANAL RCN
Colombia

Falleció el segundo hombre herido tras la explosión en el suroccidente de Bogotá

La emergencia se registró en la noche del martes 11 de noviembre, cuando se escuchó una fuerte explosión en el puente vehicular que conecta los barrios El Tintal y Patio Bonito.

Peligro no pase
FOTO: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
10:29 a. m.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. confirmó este miércoles 12 de noviembre que falleció el segundo hombre que resultó herido tras la explosión registrada la noche anterior en la glorieta que conecta la Avenida de Las Américas con la Avenida Cali, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con el comunicado oficial, pese al esfuerzo del equipo médico interdisciplinario del Hospital de Kennedy, el paciente que había ingresado con graves lesiones murió en la noche del 11 de noviembre debido a las múltiples heridas ocasionadas, al parecer, por la manipulación de un artefacto explosivo.

“La entidad lamenta profundamente el fallecimiento de los dos hombres que resultaron afectados en este hecho y expresa sus condolencias a sus familiares y allegados”, indicó la Subred Sur Occidente en el documento.

Asimismo, la institución manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes y los organismos de investigación judicial en el proceso que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la detonación.

Así fue la explosión en la glorieta del Tintal

La emergencia se registró hacia las 7:15 de la noche del martes 11 de noviembre, cuando se escuchó una fuerte explosión en el puente vehicular que conecta los barrios El Tintal y Patio Bonito, muy cerca de la Avenida de Las Américas con Avenida Cali.

Inicialmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Kennedy. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó la muerte de una de ellas y, este miércoles, la de la segunda víctima.

El lugar fue acordonado por unidades del CTI de la Fiscalía, la Policía Judicial y la Unidad Antiexplosivos, que adelantan las labores de verificación para determinar el origen y las causas del artefacto que detonó.

