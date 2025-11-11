Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá

En horas de la noche de este martes 11 de noviembre se registró una grave explosión en el suroccidente de Bogotá, en la rotonda que conecta la Avenida de Las Américas con Avenida, Cali, muy cerca del barrio Tintal, en Kennedy.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, inicialmente la explosión dejó dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital más cercano.

Sin embargo, minutos más tarde confirmaron que uno de ellos falleció al ingresar al centro médico por la gravedad de las heridas.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.