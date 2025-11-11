CANAL RCN
Colombia

Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá

La persona fallecida murió tras ser ingresada al hospital. Las autoridades se encuentran en el sitio haciendo la verificación de los hechos.

Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche de este martes 11 de noviembre se registró una grave explosión en el suroccidente de Bogotá, en la rotonda que conecta la Avenida de Las Américas con Avenida, Cali, muy cerca del barrio Tintal, en Kennedy.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, inicialmente la explosión dejó dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital más cercano.

Sin embargo, minutos más tarde confirmaron que uno de ellos falleció al ingresar al centro médico por la gravedad de las heridas.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá

Santander

Capturan a subintendente por presunta colaboración en robo a joyería en Bucaramanga

Gustavo Petro

Presidente Petro suspendió envío de comunicaciones de inteligencia a Estados Unidos

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 11 de noviembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Cuidado personal

Esto es lo que no debe hacer antes y después de depilarse con rayo láser

Este procedimiento ha tomado mayor relevancia por la eficacia de sus resultados.

Viral

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

Liga BetPlay

Fecha y hora para ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

México

Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección