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Luto en la música colombiana: falleció el reconocido compositor Héctor Ochoa

El autor de la canción 'El Camino de la Vida' falleció a sus 91 años dejando un importante legado en la música colombiana.

Héctor Ochoa el camino de la vida
FOTO: Héctor Ochoa - Youtube

Noticias RCN

julio 21 de 2026
08:57 a. m.
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Se confirmó una triste noticia para la música colombiana. El reconocido compositor Héctor Ochoa Cárdenas falleció a sus 91 años este martes 21 de julio, dejando un gran legado en la cultura nacional.

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Su obra más destacada a lo largo de su carrera musical fue la composición de la canción 'El Camino de la Vida', un éxito que vendió millones de copias alrededor del mundo y que fue interpretada por múltiples artistas tanto a nivel nacional como internacional.

Esta canción se convirtió en una insignia para las familias colombianos, siendo reconocida en 1999 como la mejor del siglo XX por parte de una una consulta pública promovida por Sonolux y una cadena radial, destacando su impacto en la industria musical.

Además de este éxito internacional, Ochoa fue reconocido por sus letras con inspiración en su arraigo cultural con Antioquia. De allí otras de sus canciones como 'Muy Antioqueño', 'Muy colombiano', entre otras, las cuales hoy son insignia para agrupaciones, tríos y duetos.

Reacciones tras la muerte de Hugo Ochoa

Uno de los primeros en reaccionar tras el fallecimiento del reconocido compositor fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lamentó esta pérdida para el folclor colombiano. "Las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones".

Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresaron solidaridad con su familia. "Un abrazo sincero a los suyos. Dios recibe su música en el cielo", escribió Rendón.

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