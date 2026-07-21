Mató de 68 puñaladas a Natalia Santodomingo, una mujer trans en Cajicá, y podría quedar libre

La familia de Natalia Santo Domingo, una mujer trans asesinada en 2025 en Cajicá, Cundinamarca, se enfrenta a la posibilidad de que el presunto responsable del crimen quede en libertad por vencimiento de términos el próximo 20 de septiembre.

Este escenario se podría dar si no se instala la audiencia de juicio oral antes de esa fecha.

Carlos Hernando Castillo, quien trabajaba como vigilante en un conjunto residencial de la zona, fue capturado hace ocho meses y responde ante la justicia por los delitos de ocultamiento de material probatorio y feminicidio agravado.

Según la investigación de la Fiscalía, el crimen estuvo motivado por razones de género, lo que permitió tipificarlo como feminicidio pese a tratarse de una mujer trans.

Feminicida de Natalia Santodomingo podría quedar en libertad

El abogado de la familia, Saúl León, explicó que "el crimen había originado en razón a que básicamente esta relación no continuaría y por algunas situaciones derivadas de envidias o derivadas de animadversiones que tenía en contra de Natalia".

La investigación reveló que, aunque la familia desconocía la existencia de una relación sentimental entre la víctima y su agresor, esta habría sido el detonante del ataque.

El dictamen de Medicina Legal fue determinante para la calificación del delito. Según indicó el abogado de la familia, "el dictamen de Medicina Legal estableció que los patrones de las 68 heridas derivaban de una caracterización de crímenes de odio en razón a su identidad de género".

El peritaje concluyó que el propio cuerpo de Natalia evidenciaba las características de un crimen cometido por odio hacia su identidad de género.

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Las trabas para hacer justicia por el crimen de Natalia Santodomingo

La familia de la víctima ha denunciado las dificultades enfrentadas durante el proceso judicial, así lo indicó su hermana, Diana Quintero:

Desde entonces ha sido una lucha constante, primero con la Fiscalía para que nos diera avances de la investigación y que realmente se hiciera, porque no había pruebas, porque lo que me decían era que no había cámaras.

Con menos de dos meses para que se cumplan los términos legales, la representación de víctimas hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales. "El llamado obviamente de la representación de víctimas es que se instale el juicio oral y se evite la libertad de este sujeto por vencimiento de términos", advirtió el abogado.

Los términos se vencen en septiembre, como el 20 de septiembre más o menos, entonces estamos a poquito para que se venzan los términos y lo único que mi mamita pide es que se haga justicia y que la muerte de Natalia no quede impune.